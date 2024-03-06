TOGG ile taksicilik yaptı

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Darıca’da taksi oldu. ‘ Başkan Taksi’ uygulaması ile Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, duraklarda bekleyen vatandaşları gidecekleri yere ulaştırdı. Darıca Sahil Metro Taksi Durağı’nda gelen telefonlara cevap veren Başkan Muzaffer Bıyık, taksi isteyen vatandaşları almaya TOGG ile bizzat kendisi gidip alırken yerli ve Milli otomobil TOGG’u ve Belediye Başkanını karşılarında gören vatandaşlar, sürpriz karşısında hem şaşırdılar hem de mutlu oldular.

BAŞKAN BIYIK VATANDAŞIN NABZINI TUTTU

Durakta bekleyen vatandaşları gidecekleri yere ulaştıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yolculuk boyunca vatandaşlarla hem sohbet etti hem de kentin nabzını tuttu. Darıcalıların taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşın gündemini de bizzat dinledi. Duraklarda bekleyen vatandaşlar da TOGG’u yakından inceleme fırsatı bulurken yerli ve milli aracımız TOGG’u çok beğendiklerini dile getirdiler.

DARICALILAR BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın TOGG ile kendilerine sürpriz yapmasından dolayı ve eve ve hastaneye bizzat götürmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Darıcalılar hem yerli ve milli TOGG ile hem de Belediye Başkanı ile yolculuk yapmanın ayrıcalık olduğunu söylerken yolculuk boyunca kendileriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşın ve kentin nabzını tutmak açısından ‘Başkan Taksi’ uygulamasına zaman zaman devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: BÜLTEN