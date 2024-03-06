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Borsada beklentileri güncelleyecek hamle

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BIST 100, dün günü yüzde 0,53 oranında kayıpla 8.861 puandan tamamladıktan sonra yeni güne de yüzde 0,05 düşüşle 8.856,29 puandan başladı. TCMB, gece saatlerinde gelen açıklamasıyla ilave sıkılaşma adımlarına gitti. Peki bu karar piyasalara nasıl yansıyacak?

Borsada beklentileri güncelleyecek hamle mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gece yarısından sonra ajanslara düşen açıklamasında "TL ticari kredilerde aylık büyüme sınırının yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye, bireysel kredilerde aylık büyüme sınırının yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürülmesine, Taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunması" yönünde karar alındığını bildirdi.

Menkul kıymet kurulumunun yanı sıra kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi çalışmalarının da devam ettiği belirtilirken parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımların atıldığı da vurgulandı.

BAKAN ŞİMŞEK NET KONUŞTU

Hamle, son enflasyon rakamlarının ardından geldi. TÜİK, hafta başında açıkladığı tüketici fiyat endeksi raporunda son 15 ayın en yüksek yıllık enflasyonunu kaydetti. Verinin ardından TCMB'den beklentiler değişti. ABD'li yatırım bankaları JPMorgan 500 baz puanlık ilave faiz artırımı beklediğini ifade ederken Morgan Stanley yıl sonundaki faiz indirimi beklentisini ötelediğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının "yeterli olduğunun" altını çizerek piyasalara sözlü yönlendirmede bulundu.

BORSA DÜŞÜŞ TRENDİNE Mİ GİRİYOR?

Veri üzerine yükseliş trendini aşağı kıran Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftanın ilk iki gününü gerilemeyle kapattı. Endeks, sırasıyla yüzde 2,08 ve yüzde 0,53 değer kaybettikten sonra bugün açılışında da 4,22 puan ve yüzde 0,05 azalarak 8.856,29 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,13 düştü. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ANALİZLER NE DİYOR?

Gedik Yatırım günlük bülteninde "Psikolojik açıdan önem taşıyan 9.000 puan ile fibo yüzde 23,6’lık kısma denk gelen 8.920 seviyesi altında kalındığı sürece satış baskısının devam edebileceği endekste 8.800 – 8.750 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında fibo yüzde 38,2’lik kısma denk gelen 8.590 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 8.920 – 8.960 ve 5 günlük üssel ortalama (9.006) ilk güçlü direnç noktalarıdır. Ortalama üzerindeki tutunmalarda toparlanma eğiliminin güç kazandığı ve 9.100 – 9.150 bölgesine doğru yükselişlerin yaşandığı görülebilir." açıklamasında bulundu.

"Bist100 endeksinde özellikle kâr satışlarının hakim olduğunu izliyoruz." diyen İntegral Yatırım, yayımladığı günlük BİST 100 bülteninde "9000 bölgesi önemini korumaya devam ediyor. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Enflasyon muhasebesi ile stok devir hızı düşük, parasal kazanç kaleminden kâr yazabilecek şirketler takip edilebilir. " ifadelerini kullandı.

Yatırım Finansman, "TCMB’nin likiditeyi kısma hamlesinin enflasyon ile mücadele kapsamında olumlu fakat BİST üzerindeki baskıyı kısa vadede artırabileceğinin" altını çizdi.

Kaynak: CNN TÜRK

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06 Mar 2024 - 11:39 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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