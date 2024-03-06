İzmit Şirintepe Mahallesi Belediyeciler Sitesi'nde yaşayan Aytun Ozan hayatını kaybetti. Aytun Ozan'ın cenazesi bugün Şirintepe Orhan Gazi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Derince 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.
Aytun Ozan yaşamını yitirdi
İzmit Şirintepe Mahallesi sakinlerinden Aytun Ozan yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.