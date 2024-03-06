CHP Derince adayı Sertif Gökçe projelerini anlatacak

GÖKÇE PROJELERİNİ VE MECLİS ÜYELERİNİ TANITACAK
5 yıl önce gerçekleşen 2019 yerel seçimlerinde CHP Derince Belediye Başkan adayı olan Sertif Gökçe seçimi az bir farkla AK Parti Adayı Zeki Aygün’e kaybetmişti. Gökçe, partisi tarafından 2024 yerel seçimlerinde yeniden Derince Belediye Başkan adayı gösterildi. Seçim çalışmalarına devam eden Gökçe, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacak. Tanıtım programı 10 Mart Pazar günü saat 15.00’de Yenikent Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan Masalhan’da gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.