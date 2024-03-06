Haldun Alagaş, Hollanda’da seminere katıldı

Alagaş en son Hollanda Zaandam’da faaliyet gösteren Choku Zaandam karate kulübünün organize ettiği eğitim seminerine katıldı. Kulüp başkanı ve antrenörü İvan Nikolov tarafından davet edilen Haldun Alagaş 15-18 Şubat tarihleri arasında 4 gün boyunca Hollandalı sporculara tecrübe ve deneyimlerini aktardı. Teknik ve taktik üzerine gerçekleştirilen seminere 4 günde toplam 50 sporcu iştirak etti. Seminere ayrıca Haldun Alagaş’ın Hollanda milli takımından yakın arkadaşı olan geçmiş dönemde dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu olan Kemal Aktepe de katıldı.

Haldun Alagaş’a dünyanın her köşesinden seminer daveti geliyor. Alagaş en son Hollanda’da gençlere deneyimlerini aktardı.

Haldun Algaş, Kemal Aktepe ve Sema Gürkal birlikte.

Kaynak: SPOR SERVİSİ