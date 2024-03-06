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Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı

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Ramazan ayında iftar ve sahurlarda yer alan hurma, güllaç, bal, tereyağı, zeytin, kavurma ve pastırma fiyatları geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde zamlandı. Geçen yıl 450-500 liradan satılan pastırma bin 200 liraya yükseldi.

Muhammet Emin Can
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Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı mask
Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı
Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı
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Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Ramazan ayında sofralarda yer alan ürünler tezgahlarda öne çıkarken, fiyatları el yaktı. Hurmadan güllaca, pastırmadan kavurmaya, kuru kayısıdan kuru incire kadar birçok ürüne yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Geçen yıl 450-500 lira olan pastırmanın kilosu 1000-1200 liraya, 450 lira olan kavurmanın fiyatı 800-1000 liraya, 60 lira olan güllaç 100-145 liraya, 150 ile 240 lira arasında olan tereyağı 215-420 liraya, 120 ile 500 lira arasında değişen bal fiyatı ise 350 ile 650 liraya, 180-250 lira olan kuru kayısı 250-400 liraya, 50-100 lira olan 190-330 liraya yükseldi.

Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı
Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı

GEÇEN YILA GÖRE HAREKETLİLİKTE DÜŞÜŞ VAR

Kuruyemiş dükkanı bulunan Nuri Canbaz, “Fiyatlar önceki yıla göre elbette arttı. Medine, Kudüs, Bağdat, Cezayir, Tunus ve İran’dan hurmalar var. Her vatandaşın bütçesine göre hurma bulunuyor. Meyve kuruları da Ramazan ayında oldukça fazla tercih ediliyor. Bu ürünlerde ise fiyatlarımız 200, 400, 500 TL. Fiyatlar ürünün kalitesine göre değişiyor. Vatandaşımız yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı ama geçen yıla ve yıllara göre hareketlilikte düşüş var. İnsanlarımız fiyatlar için ‘yüksek’ diyor” dedi.

Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı

Ürün Adı

2022 FİYATI (TL)

2023 FİYATI (TL)

En Düşük

En Yüksek

En Düşük

En Yüksek

Hurma

38

340

60

600

Güllaç

60

100

145

Pastırma

450

500

1.000

1.200

Tereyağ

150

240

215

420

Zeytin

50

100

190

330

Kuru Kayısı

180

250

250

400

Kuru İncir

110

250

400

500

Kuru Üzüm

70

170

160

350

Bal

120

500

350

650

Ceviz

210

380

400

500

Badem

240

275

350

500

Kavurma

450

800

1.000

Yumurta 30’lu

60

140

# Pastırma, sahur, Ramazan, güllaç, BAL, hurma, HER, VAR, Zam

06 Mar 2024 - 12:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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