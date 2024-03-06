Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı

Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Ramazan ayında sofralarda yer alan ürünler tezgahlarda öne çıkarken, fiyatları el yaktı. Hurmadan güllaca, pastırmadan kavurmaya, kuru kayısıdan kuru incire kadar birçok ürüne yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Geçen yıl 450-500 lira olan pastırmanın kilosu 1000-1200 liraya, 450 lira olan kavurmanın fiyatı 800-1000 liraya, 60 lira olan güllaç 100-145 liraya, 150 ile 240 lira arasında olan tereyağı 215-420 liraya, 120 ile 500 lira arasında değişen bal fiyatı ise 350 ile 650 liraya, 180-250 lira olan kuru kayısı 250-400 liraya, 50-100 lira olan 190-330 liraya yükseldi.

GEÇEN YILA GÖRE HAREKETLİLİKTE DÜŞÜŞ VAR

Kuruyemiş dükkanı bulunan Nuri Canbaz, “Fiyatlar önceki yıla göre elbette arttı. Medine, Kudüs, Bağdat, Cezayir, Tunus ve İran’dan hurmalar var. Her vatandaşın bütçesine göre hurma bulunuyor. Meyve kuruları da Ramazan ayında oldukça fazla tercih ediliyor. Bu ürünlerde ise fiyatlarımız 200, 400, 500 TL. Fiyatlar ürünün kalitesine göre değişiyor. Vatandaşımız yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı ama geçen yıla ve yıllara göre hareketlilikte düşüş var. İnsanlarımız fiyatlar için ‘yüksek’ diyor” dedi.