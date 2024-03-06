Sahur ve iftariyelik fiyatları ikiye katlandı

Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Ramazan ayında sofralarda yer alan ürünler tezgahlarda öne çıkarken, fiyatları el yaktı. Hurmadan güllaca, pastırmadan kavurmaya, kuru kayısıdan kuru incire kadar birçok ürüne yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Geçen yıl 450-500 lira olan pastırmanın kilosu 1000-1200 liraya, 450 lira olan kavurmanın fiyatı 800-1000 liraya, 60 lira olan güllaç 100-145 liraya, 150 ile 240 lira arasında olan tereyağı 215-420 liraya, 120 ile 500 lira arasında değişen bal fiyatı ise 350 ile 650 liraya, 180-250 lira olan kuru kayısı 250-400 liraya, 50-100 lira olan 190-330 liraya yükseldi.
GEÇEN YILA GÖRE HAREKETLİLİKTE DÜŞÜŞ VAR
Kuruyemiş dükkanı bulunan Nuri Canbaz, “Fiyatlar önceki yıla göre elbette arttı. Medine, Kudüs, Bağdat, Cezayir, Tunus ve İran’dan hurmalar var. Her vatandaşın bütçesine göre hurma bulunuyor. Meyve kuruları da Ramazan ayında oldukça fazla tercih ediliyor. Bu ürünlerde ise fiyatlarımız 200, 400, 500 TL. Fiyatlar ürünün kalitesine göre değişiyor. Vatandaşımız yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı ama geçen yıla ve yıllara göre hareketlilikte düşüş var. İnsanlarımız fiyatlar için ‘yüksek’ diyor” dedi.
Ürün Adı
2022 FİYATI (TL)
2023 FİYATI (TL)
En Düşük
En Yüksek
En Düşük
En Yüksek
Hurma
38
340
60
600
Güllaç
60
100
145
Pastırma
450
500
1.000
1.200
Tereyağ
150
240
215
420
Zeytin
50
100
190
330
Kuru Kayısı
180
250
250
400
Kuru İncir
110
250
400
500
Kuru Üzüm
70
170
160
350
Bal
120
500
350
650
Ceviz
210
380
400
500
Badem
240
275
350
500
Kavurma
450
800
1.000
Yumurta 30’lu
60
140
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.