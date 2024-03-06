İnsanların canını böyle tehlikeye attılar

Olay D-100 karayolu, Çayırova bağlantı yolunda meydana geldi. 10 HH 736 ile 41 AJL 750 plakalı iki otomobil trafiği yavaşlattı. Ardından 10 HH 736 plakalı otomobilin sürücüsü kapısını açarak ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin yolcu koltuğunda oturan şahıs ise arkadaşını görüntüledi. Sürücünün kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar, cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.