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06 Mar 2024 - 13:07- Siyaset G:

Şirin: Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz

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İbni Sina Mahallesi’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Biz bu kenti, sevgi ile ilmek ilmek işleyecek hep birlikte geliştireceğiz” dedi

Şirin: Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz mask
Şirin: Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz
Şirin: Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz
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Derince’yi adeta karış karış gezerek seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez İbni Sina Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de katılımıyla gerçekleşen programda Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

Şirin: Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz

HÜLAGÜ’DEN ORTAK AKIL VURGUSU

Yoğun katılımla gerçekleşen programda bir konuşma yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü, “Esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini, değerlendirmelerini dikkate alıp, çözüm için neler yapabileceğimizi ortak bir akılla çözmeye gayret gösteriyoruz. Toplantımıza gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şirin: Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz

ŞİRİN, “SEVGİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de gösterilen ilgiye teşekkür ederek “Hayal ettiğimiz güçlü, öncü ve birlikte Derince için projelerimizi anlatıyor, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. 31 Mart’a giderken geçtiğimiz bu süreçte durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki biz bu kenti sevgi ile ilmek ilmek işleyecek hep birlikte geliştireceğiz” dedi.

Şirin: Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz

Kaynak: BÜLTEN

# seçim, ilçe, parti, 31 Mart, AK Parti, meclis, başkan, Kocaeli

06 Mar 2024 - 13:07 - Siyaset --- Okunma

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