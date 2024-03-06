İnşaatta merdivenlerden düşerek öldü

İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Özbek, Gebze’de çalıştığı inşaatın merdivenlerinden düştü. Yaralanan İbrahim Özbek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası İbrahim Özbek’in ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Kuruçeşme’de geniş bir kesim tarafından tanınan Hüseyin Özbek’in oğlu İbrahim Özbek’in cenazesi bugün Hatipköy Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.