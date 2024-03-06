Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda yağmur ve sis

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde yağmurla birlikte sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, yağmurla birlikte yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, yol güzergahlarında kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.