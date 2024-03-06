Körfez’in ilkokullarında yetenek taraması başladı

Yetenek taramasında Körfez İlçe Gençlik ve Spor antrenörleri ile Körfez’deki okullarda görev yapan ve içlerinde milli sporcu ve milli takımlarda antrenörlük yapmış beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin de bulunduğu 21 kişilik ekip tarama yapıp öğrencilerin performans ölçümlerini kayıt altına alacaklar.

Yetenek taramasında görev yapan Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri Ender Akaoğlu koordinesinde Şaban Ağaya, Abdulmenaf Atalay, Abdullah Arslan, Birol Özdemir, Caner Şen, Cemal Öztürk, Cengiz Dalman, Cüneyt Turgut, Emel Demirci, Füsun Dönmez, Gökhan Dişkeser, Günnur Çelik, Hülya Afşar, Mehmet Laloğlu, Mustafa Sarı, Ramazan Kireçdağ, Sabiha Erdem, Zeliha Göbelek Körfez İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden de antrenörler Dilek Özkan ve Yasemin Esen görev yapıyorlar.

Körfez İlçedeki ilkokullarda yetenek taraması program çerçevesinde 3 hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN