Tutuş’a Kabaoğlu’nda sevgi seli

AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında bir an olsun sahadan ayrılmayan Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kabaoğlu Mahallesi’nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa aynı zamanda, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer katıldı.

HİZMET İÇİN ANT İÇTİK

Gösterdikleri ilgiden dolayı bölge sakinlerine teşekkür eden Başkan Adayı, Muharrem Tutuş, “Sizlerden aldığımız güçle, güçlü kadromuz ve içimizdeki hizmet aşkımızla İzmit’imize hizmetkâr olmaya ant içtik. Birlik içerisinde İzmit’imize hak ettiği hizmetleri geri getireceğiz” dedi.

SİZLERİ ASLA MAHÇUP ETMEYECEĞİM

Başkan Adayı Tutuş, “Cumhur ittifakı olarak hep birlikte büyük bir uyum içerinde sahalardayız. Kadınlarımız evlerde, gençlerimiz sokaklarda, adım adım gezerek emek harcıyoruz. Emek olmadan rahmet olmaz buna inanıyor, hak etmek için vatandaşlarımızın teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Bu akşam da Kabaoğlu Mahallemizde sizlerle beraberiz. Her mahallemizde olduğu gibi bizi büyük bir sevgiyle bizleri karşıladınız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. 31 Mart sonrası Allah’ın izniyle, İzmit’imizde güzel günler yaşayacağız. Hizmet dolu günler ile buluşacağız” dedi

Kaynak: Bülten