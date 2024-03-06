İzmit Belediyesi’nde haciz şoku!

PİYASAYA 90 MİLYON BORÇLANDILAR

İzmit Belediyesi’nde bir yıldır alacaklarını tahsil edemeyen İpek Hırdavat firması, alacağı olan 12 milyon TL’yi alamayınca icra memurlarıyla birlikte belediyeye geldi. Haciz işlemi için avukat ve memurlarla belediyenin bilgisayarlar ve diğer elektronik eşyalarına el koymak istedi, Ancak el koydukları ürünler borçlarını karşılamayınca icra gerçekleşmedi. İzmit Belediyesi’nin 5 yılda 90 milyon TL’nin üzerinde borç yaptığı ve farklı alacaklı firmaların sıraya girdiği öğrenildi.

“12 MİLYON ALACAĞIMIZ VAR”

İzmit Belediyesi’ndeki alacaklarını tahsil etmek için icra memurlarıyla birlikte belediyeye gelen alacaklı İpek Hırdavat firması Avukat Bilgehan Kurt, haciz işlemi gerçekleştiremeyince belediye binası önünde basın toplantısı düzenledi. Kurt, “Müvekkil firmam İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına buradayım. İzmit Belediyesi’nin açtığı bir ihaleye girerek elektrik malzemesi satışından yaklaşık 12 milyon TL alacağımız bulunuyor” dedi.

BORÇLARINI ÖDEYEMEDİLER!

Alacaklı firma avukatı Bilgehan Kurt, açıklamasını şöyle sürdürdü, “12 milyonluk alacağımız için daha önce birçok kez yaptığımız başvuru, “Paramız olsa ödeyeceğiz” denilerek geri çevrildi. Haciz yapmak için belediyeye geldik. Ancak haczedeceğimiz malzeme alacağımızı karşılamadığı için icra yapılamadı. Ama hakkımızı aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi