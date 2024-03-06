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06 Mar 2024 - 14:20- Gündem G:

İzmit Belediyesi’nde haciz şoku!

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in son beş yıldaki kötü yönetimi, belediyeyi borç batağına soktu. Piyasadaki esnaf ve firmalara 5 yılda 90 milyon TL üzerinde borçlandı. Alacaklı firmalardan biri olan İpek Hırdavat, 12 milyon TL alacağını alamayınca İzmit Belediyesi’ni icraya verdi. Haciz memurları, İzmit Belediyesine geldi.

İzmit Belediyesi’nde haciz şoku! mask
İzmit Belediyesi’nde haciz şoku!
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PİYASAYA 90 MİLYON BORÇLANDILAR

İzmit Belediyesi’nde bir yıldır alacaklarını tahsil edemeyen İpek Hırdavat firması, alacağı olan 12 milyon TL’yi alamayınca icra memurlarıyla birlikte belediyeye geldi. Haciz işlemi için avukat ve memurlarla belediyenin bilgisayarlar ve diğer elektronik eşyalarına el koymak istedi, Ancak el koydukları ürünler borçlarını karşılamayınca icra gerçekleşmedi. İzmit Belediyesi’nin 5 yılda 90 milyon TL’nin üzerinde borç yaptığı ve farklı alacaklı firmaların sıraya girdiği öğrenildi.

“12 MİLYON ALACAĞIMIZ VAR

İzmit Belediyesi’ndeki alacaklarını tahsil etmek için icra memurlarıyla birlikte belediyeye gelen alacaklı İpek Hırdavat firması Avukat Bilgehan Kurt, haciz işlemi gerçekleştiremeyince belediye binası önünde basın toplantısı düzenledi. Kurt,  “Müvekkil firmam İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına buradayım. İzmit Belediyesi’nin açtığı bir ihaleye girerek elektrik malzemesi satışından yaklaşık 12 milyon TL alacağımız bulunuyor” dedi.

İzmit Belediyesi’nde haciz şoku!

BORÇLARINI ÖDEYEMEDİLER!

Alacaklı firma avukatı Bilgehan Kurt, açıklamasını şöyle sürdürdü, “12 milyonluk alacağımız için daha önce birçok kez yaptığımız başvuru, “Paramız olsa ödeyeceğiz” denilerek geri çevrildi. Haciz yapmak için belediyeye geldik. Ancak haczedeceğimiz malzeme alacağımızı karşılamadığı için icra yapılamadı. Ama hakkımızı aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Mar 2024 - 14:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sen farklıydın hani - Kaplan oldu kedi o da tüymenin peşinde bakma seçime girdiğine Kiliçdaroğlu olsaydı miletvekilliğine geçişi garantiydi özelden alamadı istediğini

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 06 Mart 15:01
01

Paşalı - kaplancılar nerde acaba, yorum yok hiç hayret....

Yanıtla . 6Beğen . 4Beğenme 06 Mart 14:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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