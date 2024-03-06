Köprüden demiryoluna atladı

İzmit’te, bir kişi Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağı atladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Rayların üzerinden alınan kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Köprüden aşağı atlayarak intihar eden kişinin kimliği belirlendi. İntihar eden kişinin 33 yaşında Nuri Demir olduğu öğrenilirken, cenaze raylardan kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Nuri Demir’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Çalışmalar sırasında tren seferleri geçici olarak durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler devam etti.
AYRINTILAR GELİYOR…
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Uzuntarlalıç - 1 ay öncede aynı yerde intihara kalkışmıştı evi yok arabada yatıp kalkıyordu o abi galiba Allah rahmet eylesin
Kurthan - Şimdi bu vatandaşa rabbim rahmet etsin.
Herkesin bir derdi var durur içerisinde.
Birde bu vatandaşımızı şovmenlik yapmadığı içün ayrıca tebrik ediyorum
No Name - Dayı adam ölmüş ne tebriği....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.