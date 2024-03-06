Köprüden demiryoluna atladı

İzmit’te, bir kişi Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağı atladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Rayların üzerinden alınan kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Köprüden aşağı atlayarak intihar eden kişinin kimliği belirlendi. İntihar eden kişinin 33 yaşında Nuri Demir olduğu öğrenilirken, cenaze raylardan kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Nuri Demir’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Çalışmalar sırasında tren seferleri geçici olarak durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler devam etti.

AYRINTILAR GELİYOR…

Kaynak: Haber Merkezi