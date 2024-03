Körfez’de ortaokullar arası voleybol şampiyonu Petkim oldu

Her yıl geleneksel olarak Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası bu yıl da büyük çekişmeli ve heyecanlı geçti. Turnuvaya Körfez İlçede bulunan 8 ortaokul takımı katıldı.

HEYECAN VE SEYİR ZEVKİ YÜKSEK MAÇLAR OYNANDI

Grup maçlarının ardından yarı finale Emlak Konut Ortaokulu, Petkim Ortaokulu, Yönder Okulları ve İgsaş Ortaokulu kaldı. Yarı final eşleşmelerinde; Emlak Konut Ortaokulu, Yönder Okullarını son setteki performansı ile 2-1 yenerek adını finale yazdırırken diğer yarı final maçında da Petkim Ortaokulu, İgsaş Ortaokulu’nu 2-0 yenerek finale çıkmayı başardı.

ŞAMPİYON PETKİM ORTAOKULU

Final müsabakasında salon görülmeye değerdi. Okulların öğrencileri ve aileleri tarafından doldurulan tribünlerde heyecan ve coşku çok yüksekti. Şampiyonluk maçı öncesi 3.’lük 4.’lük maçı oynandı. Bu maçta Yönder Okulları rakibi İgsaş Ortaokulu’nu yenerek üçüncü oldu. Final maçında Petkim Ortaokulu ve Emlak Konut Ortaokulu karşı karşıya geldiler. Heyecanı ve seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koyan iki takım da başarılı bir maç ortaya koydular. Petkim OO rakibini 2-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçı sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile belediye başkan yardımcıları ve milli eğitim protokolünün yanı sıra okul müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

GENÇLERİ VE SPORU ÇOK ÖNEMSİYORUM

Kupa töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt “Geleceğimizi teminatı siz gençlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir turnuvanın kupa töreninde siz gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve ve sevinç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tür spor müsabakalarında coşku ve heyecan hep dorukta olur. Bugün de burada yine coşkunun ve heyecanın en yüksekte olduğunu görüyor ve bende mutlu oluyorum. Çok değerli öğretmenlerimize, antrenörlerimize, velilerimize ve bugünün öznesi öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben sporu ve öğrencilerimizi çok önemsiyorum. Çocuklarımızın gençlerimizin spor yapmaları için her türlü imkanı belediye olarak sunuyoruz bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Körfez ilçemizin her noktasına tesisler yaptık, yenilerini de yapacağız ve yeni büyük salonlar kazandıracağız. Sadece sporda değil sizleri bilim ve teknolojide de geleceğe hazırlamamız lazım. Bu bağlamda da belediye ve devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerle birlikte her alanda büyük başarılar elde ettik. İnşallah bundan sonra da başarılarımız devam edecek. Voleybol turnuvamıza katılan bütün okullarımızı, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Dereceye girenleri de kutluyorum. Derece almak çok önemli değil sporun ruhundaki kardeşlik birlik ve beraberlik duygusunu yaşamak ve yeni yeni dostluklar kurmak sağlık ve mutluluk içinde olmak önemlidir. Benim için bütün takımlar başarılı olmuştur. Hepinizi canı gönülden tebrik eder spor ve eğitim hayatınızda başarılanızın devamını dilerim” diyerek görüşlerini ifade ederek takımlara kupalarını ve sporculara da madalyalarını verdi.

Diğer taraftan turnuvada maçların hakemliklerini ve organizasyonu idaresini Ender Akaoğlu ve Yağmur Ayvaz başarıyla yaptılar.

Kaynak: BÜLTEN