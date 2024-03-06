İhsan Deniz: Emekli aylığının alım gücü düştü

ALIM GÜCÜ 8 BİN 965 LİRAYA GERİLEDİ

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını gündeme getirdi. İhsan Deniz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Emekli gözünü açmalı. Emekliye bütçe yok diyenlere emekliden de oy yok. En düşük emekli aylığı 10 bin TL iken günümüz itibarıyla alım gücü 8 bin 965 TL’ye gerilemiştir. Yerel seçimler öncesi bir iyileştirme bekleyen emeklilere dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye yükseltilmiş ve yüzde 50 artış yapıldı denilerek abartılmıştır. Oysa bin liranın alım gücü iki kişinin bir öğün yemek ücretine eş değer durumdadır.

ENFLASYONDA YÜZDE 100’LÜK FARK ÇIKIYOR

TÜİK’in aylık enflasyonu yüksek çıkartması ile yıllık enflasyon hesaplaması bağımsız enflasyon araştırma yapan kuruluşlar arasında yüzde yüzlük farklar çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı emeklilere artı ücret verirsek bu ülkede çivi bile çakamayız derken, yandaş firmaların vergi borçlarını bir kalemde siliveriyor. 50 milyon dolara tank palet fabrikası satılırken, 55 milyon dolara uzaya turistik gezi yaptırılıyor. Kendi emeklisine açlığı, yoksulluğu reva görenlere yerel seçimlerde emeklilerden oy yok.”