Ömeroğlu’ndan coşkulu Seçim Beyannamesi sunumu

YOĞUN KATILIM

Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu’nun seçim beyannamesi tanıtım toplantısı Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Beyanname tanıtım toplantısına İstanbul Milletvekili, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, MYKY Üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Kocaeli eski Milletvekili Eyüp Ayar, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, siyasi partilerin temsilcileri, teşkilat yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve Dilovalılar katıldı.

DİLOVASI İÇİN SORUMLULUKLARIMIZ VAR

Beyanname tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Ömeroğlu, “Dilovası’nın geleceği için, bir adım daha atmak, birlikte yürüyeceğimiz yolu çizmek ve şehrimizi, daha yaşanabilir, bir kent haline getirmek için, toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle, bu büyük aileye, bu coşkulu kalabalığa katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilovası bizim için, sadece bir ilçe değil, aynı zamanda hanemiz ailemizdir. Her birimiz, bu ilçenin bir parçasıyız ve geleceğini şekillendirmede, sorumluluklarımız var. Bugün burada sizlere, bir vaat değil, bir taahhütte bulunmak istiyorum. Dilovası daha güvenli daha huzurlu, daha yaşanılası bir yer yapmak için, elimden gelen her şeyi yapacağım. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılına yakışır bir Dilovası’nı hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz, katılımcı belediyecilik anlayışını sizlerle birlikte oluşturacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın çizdiği Belediyecilik anlayışını Dilovalı hemşerilerimize yaşatacağız.

DİLOVASI’NI HUZUR VE GÜVENİN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ

Şehrimizin, altyapısını güçlendirip modernize edecek projeler üzerinde çalışacağız. Şehir içi ulaşımı rahatlatacak, parklarımızı yenileyecek, güvenli yaşam alanlarını sağlayacak ve yeşil alanlarımızı arttıracağız. Aynı zamanda, şehrimizin temizliği ve düzeni için, yeni önlemler alacak, gerekli yaşam ortamları hazırlayacak ve çevre dostu uygulamaları hayata geçireceğiz. Diğer yandan eğitim ve kültür alanında önemli adımlar atacağız. Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için okullarımızı güçlendireceğiz. Gençlerin hiçbir kaygıları olmadan, geleceklerini şekillendirmeye, vesile ve yardımcı olacak. Sosyal ve kültürel etkinliklere, daha fazla yer vereceğiz. Şehrimizi sanat ve sporla buluşturacak, gençlerimizin, yeteneklerini keşfetmelerine, olanak sağlayacağız. Şehrimizin ekonomisini canlandırmak ve istihdamı artırmak için, yeni projelere odaklanacağız. Küçük işletmeleri destekleyecek, girişimciliği teşvik edecek ve işsizlikle mücadele edeceğiz. Dilovası’nı daha fazla iş ve yatırım fırsatı sunan bir merkez haline getireceğiz. Bildiğiniz gibi, Dilovası’nda yaşıyorum, yani, içinizden biriyim. Sizin bir evladınız olarak AK Belediyecilik ile Dilovası’nın geleceğini inşaa edip, huzur ve güvenin başkenti yapacağız. Gerçekleştireceğimiz projeler yine söz verdiğimiz projelerden, daha fazla olacaktır. İnanıyorum ki, 1 Nisan sabahı hem Dilovası hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesini Ak Parti ile yine ve yeniden buluşturacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte, Dilovamıza çok büyük hizmetler getireceğiz. Yüreğinde şehrine sevdası olan hizmet yapar, milletine inanan gecesini gündüzüne katar , bu şehrin yarınlarına yatırım yapar. Biz size inanıyoruz, sizde bize güvenin.” dedi.

BEYANNAMENİN ALTINDA BENİMDE İMZAM VAR

Ömeroğlu’nun ardından sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da selamlama konuşması yaparak “Bizim düsturumuzda millete efendilik yoktur. Millete hizmetkârlık vardır. Memleketimize hizmet aşkımız var. Halkımızdan aldığımızdan güçle, aşkla hizmet ediyoruz. Bizim gözümüz kulağımız halkımızdır. Biz göreve gelirken halkımıza söz veririz. 5 yıl boyuncu da bu sözlerimizi yerine getirmek için çalışırız. İlçe belediye başkan adaylarımızın beyanname tanıtım toplantılarına katılıyorum. Çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu beyannamelerin altında benimde imzam var. Bende Ramazan Başkanın anlattıklarının arkasındayım. Geçmiş seçimlerde halkımız Kömürcüler OSB’yi kaldırın demişti. Kaldırdık. Dilovası’na birçok projeyi kazandırdık. Bunların hepsi uyum ve takım çalışmasının sonucudur. Büyükşehir ile uyum olacak ki ilçeye daha hızlı hizmet gelsin. Biz hizmet etmek için geldik. Milletin kaynaklarını israf etmeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliği ve beraberliği için çalışacağız.” dedi.

BAŞARILARIMIZIN ASIL TEMELİ YEREL YÖNETİMLERDİR

Programa son anda katılan AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise yaptığı konuşmasında “Bende Dilovası’nda Ağrı Doğubeyazıylı bir annenin evladı olarak hemşerilerimle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. AK Parti demek eser ve hizmet siyaseti demek. AK Parti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulduğun günden bu yana milletini bağrına basan ve milletin ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışan bir partidir. Sosyal belediyecilik denildi mi AK Parti akla gelir. Birileri laf yapar biz icraat yaparız. Bizim asıl başarımızın asıl temeli yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerde ki başarılarımız bizleri bu günlere getirmiştir.

DİLOVALILARDAN EN AZ YÜZDE 65 DESTEK BEKLİYORUM

AK Parti belediye başkan adaylarımız Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla çalışırlar. AK Parti, tüm halkımızın kalbine ve ruhuna dokunan işler yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinde bunları gördüm. Şimdi bunların devamı için hem Dilovası’nda hem de Kocaeli’de en güçlü desteği verecektir. AK Parti ile Dilovası son 15 yılda çok güzel projeler yaptığını biliyorum. Şimdi bu projelerin devamı için AK kadroların Dilovası’nda devamı için en güçlü desteği istiyorum. Ramazan Başkanımıza ve Tahir Başkanımıza en az yüzde 65 oy istiyorum. 31 Mart’ta alınacak tarihi zaferle çifte bayramı kutlayacağız.” dedi. Program sunum ve konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri ve Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ve meclis üyeleri adayları ile hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

İŞTE 2024-2029 YILLARI ARASINDA YAPILACAK PROJELER

Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu’nun seçim beyannamesinde yer alan ve 2024-2029 yılları arasında yapacağı 52 projesinde şunlar yer alıyor;

VİZYON PROJELER; Dilovası Hizmet Binası ve Hükümet Konağı, Dilovası Kent Meydanı, Sporcu Eğitim Merkezi, Diliskelesi Kültür Merkezi, Dilovası Küçük Sanayi Sitesi, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Tavşancıl Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Dilovası Meslek Yüksek Okulu, Katı Atık Getirme Merkezi, Dijital Belediyecilik, Orhangazi Mahallesi Çocuk Köy Projesi,

YENİ YAŞAM ALANLARI; Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Tavşancıl Genç Mekan, Engelsiz Yaşam Merkezi, Tepecik Gençlik Kampı, Ova Kafe Restaurant Sosyal Tesis, Emekliler Sosyal Yaşam Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi, Tavşancıl Su Sporları Merkezi, Tavşancıl Sosyal Tesisi, Tavşancıl Toplu Konut Projesi, Çerkeşli Mahallesi Toplu Konut Projesi, Demirciler Mahallesi Toplu Konut Projesi, Afet Koordinasyon Merkezi, Demirciler Tarihi Hamam Restorasyonu,

ULAŞIM, ALTYAPI VE ÜST YAPI YATIRIMLARI: Diliskelesi Tır Parkı, Tavşancıl TOKİ Bağlantı Yolu, Diliskelesi Mahallesi Alternatif Bağlantı Yolu, Dilovası D-100 (E-5) Karayolu Aydınlatması, Turgut Özal Eynerce Deresi Çevre Düzenlemesi ve Park Alanı, Diliskelesi Sahili 2. Etap Sahil Düzenlemesi, Tavşancıl Sahili 2. Etap Sahil Düzenlemesi, Havai Hatlarının Yer Altına Alınması, Dilovası Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, Kayapınar Mesire Alanı, Köseler TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri, Köseler Mahallesi Kapalı Halı Saha, Demirciler Mahallesi Düğün Salonu, Demirciler Mahallesi Kapalı Halı Saha, Cumhuriyet Mahallesi Taziye Evi, Tepecik Mahallesi Kapalı Halı Saha, Kayapınar Mahallesi Kapalı Halı Saha, Tavşancıl Sahil Cami Projesi, Çerkeşli Mahallesi Yeni Cami, Tavşancıl Mahallesi Taziye Evi, Tavşancıl Mahallesi Düğün Salonu, Tavşancıl Mahallesi Yeni Cami ve Külliyesi, Çerkeşli Mahallesi Düğün Salonu, Diliskelesi Asri Mezarlığı,

SOSYAL DESTEK YATIRIMLARI: Öğrencilere Kırtasiye Desteği, Lise Son Sınıf Öğrencilerine Kent Kart Desteği, Çiftçilere Çiftçi Kart Desteği,

Kaynak: BÜLTEN