Başiskele’de bu kış hem gönüller hem evler ısındı

Sosyal Belediyecilik ve Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Başiskeleliler’in yaz kış demeden her zaman yanında olmaya devam eden Başiskele Belediyesi, kış boyunca yaptığı yakacak yardımını kışın son günlerinde de devam ettirerek hem haneleri hem de gönülleri ısıttı.

Başiskele genelinde ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan, trafik güvenliğini tehdit eden, rüzgâr ve fırtınadan yıkılan ağaçları yıl içerisinde periyodik olarak budayan Başiskele Belediyesi, budama işleminden elde edilen odunları israf etmeyerek hem ekonomiye kazandırıyor, hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN EVLERİNE KADAR GÖTÜRÜLÜYOR

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yürütülen budama çalışmaları neticesinde ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle elde edilen odunlar, belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Ekiplerce küçük parçalar halinde kesilen ve çuvallara konan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin evlerine kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Kaynak: BÜLTEN