Kocaman: Ulaşımda kalıcı çözümler üreteceğiz

KOOPERATİF ZİYARETLERİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hergün farklı bir mahallede onlarca el sıkan Başkan Kocaman, 98 Nolu Arslanbey Otobüsçüler Minibüsçüler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ile 99 Nolu Arstaş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetici ve üyeleri ile bir araya geldi. Kooperatif binalarında gerçekleşen birliktelikte Başkan Adayı Mustafa Kocaman proje ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.

ORTAK AKIL VURGUSU YAPTI

Ulaşımda konforlu hizmet için çalıştıklarını belirten Mustafa Kocaman, “Ulaşım konusunda hemşehrilerimizin en kaliteli ve en konforlu hizmetten faydalanabilmesi adına otobüsçüler kooperatiflerimizin kıymetli üyeleri ile kalıcı çözümler üretmeye ve daima kol kola yürümeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri olduğu gibi kooperatiflerimizin talepleri hususunda hızlı ve kararlı adımları atarak ortak akıl ile çözüme kavuşturacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN