Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı

15 Nisan’da kapanacak olan balık av sezonuna yaklaşık 1,5 ay kalırken İzmit Balıkhan tezgâhlarında yerli palamut kalmadı. İthal palamut tanesi 60 liradan satışa sunuldu. Aralık ayında tezgâhta olmayan deniz levrek, zargana, turna mezgit, kırlangıç ve uskumru ise tezgâhta yer aldı. Hamsinin kilosu 150, istavritin kilosu 100 liradan satıldı.
FİYAT BİRAZ DAHA DÜŞEBİLİR
Balıkhan esnaflarından Ramazan Sevimli, balık fiyatları ile ilgili olarak, “Balık ucuz. Hatta son günlere bugün biraz daha uygun fiyatlı. Hele hele ete göre çok ucuz, örneğin istavrit 100 TL. 2 kilo alırsan 3-5 kişi yer. Hamsi bir dönem 200 TL’den satılıyordu, bugün 150 TL bandında satılıyor. Denizde fırtına olduğu sürece balık az olur ve son dönemde çok fırtınalı gün yaşadık. Bu durum fiyatlara da yansıdı, mesela bugün deniz sakin ve balık geliyor, ilerleyen günlerde fiyatların durumu kesinlikte hava şartlarına bağlı. 15 Nisan’da sezonu kapatacağız, o zamana kadar fiyat biraz daha düşebilir. Müşteri ilgisi bugün iyi, ızgaracılar çupra ve levrek tercih ederken tava severler hamsi ve istavrit tercih ediyor” dedi.
BUGÜNLER DE YERLİ PALAMUT YOK
Balıkhan esnaflarından Ahmet Tartar ise balık fiyatları ve son durumla ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Geçen yılki nisan mayıs aylarında çok fazla torik yani palamudun büyüğü olan balık çıktı ama bu sene ve hatta bugünler de yerli palamut yok. Geçen yıl dünyanın balık yumurtasını bıraktılar, bunu İstanbul’daki arkadaşlarımız söylüyor fakat bugün yumurtadan çıkan balıklar ortada yok. Bu balıklar bu yıl da Karadeniz’e çıktı, yumurta bırakı fakat geri gelemdi. Palamut buraya geri gelmeyince tezgâha da çıkmadı. Şu da var bu yıl çinekop da çok fazla olmadı. Bunun nedeni de lüferin fazla olması, lüfer fazla olduğunda çinekop olmaz. Şu an tezgâhta olan palamut ithal palamut ve uskumru"
BALIK ADI
ESKİ FİYAT
YENİ FİYAT
Karadeniz istavrit
200
100
Karadeniz çinekop
300
600
Karadeniz somon
250
220
İthal palamut
55
60
Çupra
110
110
Olta çupra
150
150
Levrek
85
120
Olta levrek
150
150
Kırlangıç
300
250
Lüfer
200
250
Norveç somon
375
500
Barbun
300
550
Hamsi
100
150
Kalkan
800
1.000
Karides
330
500
Dil
250
250
Deniz levrek
-
450
Kırlangıç
-
250
Karadeniz mezgit
150
350
Minekop
500
550
Mercan
220
250
Somon
375
500
Zargana
-
250
Turna mezgit
-
150
Uskumru
-
200
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.