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Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı

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İzmit Balıkhan’daki balıkçı tezgâhlarında yerli palamut kalmadı. İthal palamut tanesi 60 liradan satıldı.

Muhammet Emin Can
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Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı mask
Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı
Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı
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15 Nisan’da kapanacak olan balık av sezonuna yaklaşık 1,5 ay kalırken İzmit Balıkhan tezgâhlarında yerli palamut kalmadı. İthal palamut tanesi 60 liradan satışa sunuldu. Aralık ayında tezgâhta olmayan deniz levrek, zargana, turna mezgit, kırlangıç ve uskumru ise tezgâhta yer aldı. Hamsinin kilosu 150, istavritin kilosu 100 liradan satıldı.

Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı

FİYAT BİRAZ DAHA DÜŞEBİLİR

Balıkhan esnaflarından Ramazan Sevimli, balık fiyatları ile ilgili olarak, “Balık ucuz. Hatta son günlere bugün biraz daha uygun fiyatlı. Hele hele ete göre çok ucuz, örneğin istavrit 100 TL. 2 kilo alırsan 3-5 kişi yer. Hamsi bir dönem 200 TL’den satılıyordu, bugün 150 TL bandında satılıyor. Denizde fırtına olduğu sürece balık az olur ve son dönemde çok fırtınalı gün yaşadık. Bu durum fiyatlara da yansıdı, mesela bugün deniz sakin ve balık geliyor, ilerleyen günlerde fiyatların durumu kesinlikte hava şartlarına bağlı. 15 Nisan’da sezonu kapatacağız, o zamana kadar fiyat biraz daha düşebilir. Müşteri ilgisi bugün iyi, ızgaracılar çupra ve levrek tercih ederken tava severler hamsi ve istavrit tercih ediyor” dedi.

Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı

BUGÜNLER DE YERLİ PALAMUT YOK

Balıkhan esnaflarından Ahmet Tartar ise balık fiyatları ve son durumla ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Geçen yılki nisan mayıs aylarında çok fazla torik yani palamudun büyüğü olan balık çıktı ama bu sene ve hatta bugünler de yerli palamut yok. Geçen yıl dünyanın balık yumurtasını bıraktılar, bunu İstanbul’daki arkadaşlarımız söylüyor fakat bugün yumurtadan çıkan balıklar ortada yok. Bu balıklar bu yıl da Karadeniz’e çıktı, yumurta bırakı fakat geri gelemdi. Palamut buraya geri gelmeyince tezgâha da çıkmadı. Şu da var bu yıl çinekop da çok fazla olmadı. Bunun nedeni de lüferin fazla olması, lüfer fazla olduğunda çinekop olmaz. Şu an tezgâhta olan palamut ithal palamut ve uskumru"

 

Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı

BALIK ADI

ESKİ FİYAT

YENİ FİYAT

Karadeniz istavrit

200

100

Karadeniz çinekop

300

600

Karadeniz somon

250

220

İthal palamut

55

60

Çupra

110

110

Olta çupra

150

150

Levrek

85

120

Olta levrek

150

150

Kırlangıç

300

250

Lüfer

200

250

Norveç somon

375

500

Barbun

300

550

Hamsi

100

150

Kalkan

800

1.000

Karides

330

500

Dil

250

250

Deniz levrek

-

450

Kırlangıç

-

250

Karadeniz mezgit

150

350

Minekop

500

550

Mercan

220

250

Somon

375

500

Zargana

-

250

Turna mezgit

-

150

Uskumru

-

200

 

# İzmit, yeni, VAR, İstanbul, Ramazan

06 Mar 2024 - 14:37 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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