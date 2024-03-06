Balık tezgâhlarında yerli palamut kalmadı

15 Nisan’da kapanacak olan balık av sezonuna yaklaşık 1,5 ay kalırken İzmit Balıkhan tezgâhlarında yerli palamut kalmadı. İthal palamut tanesi 60 liradan satışa sunuldu. Aralık ayında tezgâhta olmayan deniz levrek, zargana, turna mezgit, kırlangıç ve uskumru ise tezgâhta yer aldı. Hamsinin kilosu 150, istavritin kilosu 100 liradan satıldı.

FİYAT BİRAZ DAHA DÜŞEBİLİR

Balıkhan esnaflarından Ramazan Sevimli, balık fiyatları ile ilgili olarak, “Balık ucuz. Hatta son günlere bugün biraz daha uygun fiyatlı. Hele hele ete göre çok ucuz, örneğin istavrit 100 TL. 2 kilo alırsan 3-5 kişi yer. Hamsi bir dönem 200 TL’den satılıyordu, bugün 150 TL bandında satılıyor. Denizde fırtına olduğu sürece balık az olur ve son dönemde çok fırtınalı gün yaşadık. Bu durum fiyatlara da yansıdı, mesela bugün deniz sakin ve balık geliyor, ilerleyen günlerde fiyatların durumu kesinlikte hava şartlarına bağlı. 15 Nisan’da sezonu kapatacağız, o zamana kadar fiyat biraz daha düşebilir. Müşteri ilgisi bugün iyi, ızgaracılar çupra ve levrek tercih ederken tava severler hamsi ve istavrit tercih ediyor” dedi.

BUGÜNLER DE YERLİ PALAMUT YOK

Balıkhan esnaflarından Ahmet Tartar ise balık fiyatları ve son durumla ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Geçen yılki nisan mayıs aylarında çok fazla torik yani palamudun büyüğü olan balık çıktı ama bu sene ve hatta bugünler de yerli palamut yok. Geçen yıl dünyanın balık yumurtasını bıraktılar, bunu İstanbul’daki arkadaşlarımız söylüyor fakat bugün yumurtadan çıkan balıklar ortada yok. Bu balıklar bu yıl da Karadeniz’e çıktı, yumurta bırakı fakat geri gelemdi. Palamut buraya geri gelmeyince tezgâha da çıkmadı. Şu da var bu yıl çinekop da çok fazla olmadı. Bunun nedeni de lüferin fazla olması, lüfer fazla olduğunda çinekop olmaz. Şu an tezgâhta olan palamut ithal palamut ve uskumru"