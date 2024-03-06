Yaş sebze ve meyve alım işi yapılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2024 Yılı 2 Dönem Yaş Sebze ve Meyve Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 2024 Yılı 2 Dönem Yaş Sebze ve Meyve Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 28 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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