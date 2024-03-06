Çetinkaya, “Karamürsel’de yapılacak çok güzel işler var”

HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Kayacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ekizoğlu Pastanesinde hemşerileriyle buluştu. Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, projelerini anlatarak, “Karamürsel’de yapılacak çok güzel işlerimiz var” dedi.
65 KM’LİK OTOYOL PROJESİNİ ANLATTI
Projeler arasında İzmit-Yalova Otoyolu olduğunu belirten Mesut Çetinkaya, “Karamürsel-Gölcük-Başiskele- Kartepe-İzmit ve Yalova sınırlarından geçecek toplam 65 km’lik otoyolun 50 km’si ilimiz sınırlarında bulunuyor. 8 anayol köprülü kavşağı, 6 ilçe giriş kavşağı, 45 köprü, tünel, 13 viyadük projede yer alıyor. Projeler ilçemiz için çok değerli, Karamürsel’in ihtiyaçlarını belirleyip en doğru şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.