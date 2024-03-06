Kartepe'de kulakların pası silindi

Kartepe Belediyesi tarafından Aysel Demircan şefliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kartepe Türk Sanat Müziği Korosu eşsiz eserlerden oluşan kulakların pasını silen bir konser verdi.

TSM KONSERİ

Etkinliğe Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve Kartepeliler katıldı. Türk Sanat Müziği konserinde seslendirilen eserlere Kartepeliler da coşkuyla eşlik etti.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Sizlerle bir arada olmak keyif ve heyecan vermektedir. Birçok etkinliği birlikte yaptık. Bu etkinlik insana huzur ve mutluluk vermektedir. Burada emeği geçen başta Aysel Demircan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız. İnşallah bir gün aranızda olacağım” teşekkür ederim. Koro Şefi Aysel Demircan, Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplu ve solo şarkılardan oluşan TSM konseri coşku ve keyifle izlenirken, alkışlarla son buldu.

Kaynak: BÜLTEN