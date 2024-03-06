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06 Mar 2024 - 15:57- Gündem G:

Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı

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Gençlere talep etmeleri halinde 24 saat hizmet verebilecek kapasitede olan Derince Kütüphanesi açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Millet Bahçesi içinde yapılan kütüphanede 8 bin kitap, kafe ve dinlenme alanı bulunuyor.

Süriye Çatak Tek
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Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı mask
Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı
Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı
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8 BİN KİTAP VAR

TOKİ tarafından İsmet Paşa Stadının yerine yapılan Derince Millet Bahçesi’nin içine yapılan sosyal tesis alanı kütüphaneye çevrildi ve gençlerin kullanımına açıldı. Genç nesil kütüphane olarak planlanan kütüphane 598 metrekare alana sahip. İçinde 8 bin kitap, 9 bilgisayar ve 28 bin e-kitap bulunuyor. Tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistem ile aynı anda 182 kişinin yararlanma imkanı olan kütüphane binasında kafeterya ve dinlenme alanı da bulunmakta. Kütüphanenin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın, AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı

SAYISINI ÇOĞALTACAĞIZ

Gençlerle yapılan programlarda gençlerin taleplerinin kütüphane olduğunu söyleyen Büyükakın, “Biz kaynak araştırmak için kütüphanelere giderken şimdi gençler kütüphaneleri etüt merkezi gibi kullanıyor. Sağlıklı Yaşam Parkı’nda, Milli İrade Meydanında, SEKA Park’ta böyle kütüphanelerimiz olacak. Buranın formatı genç mekan. Gençler buraya gelip ders çalışacaklar, arkadaşları ile buluşup çay ve kahve içecekler ve dinlenecekler. Bu mekanın Derince ve Kocaeli gençlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı

DAHA ÇOK YAYILMALI

“14-28 Mayıs’ta biz sahadaydık şimdi yeni pehlivanları sahaya sürdük” diyen Sadettin Hülagü ise, “Okuma sevdasının gençlerimizde yayılmasını çok önemsiyorum. Gençlerdeki bu heyecanı çok olumlu buluyorum. Böyle bir alanın değerlendirilmesi çok önemli. Başkanlarımız ve ekiplerimizin gayretlerinin artamasın istiyorum” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kütüphanede öğrenci ve konuklarla bir araya geldi.

Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı
Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı
Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı
Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı

Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı

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06 Mar 2024 - 15:57 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kitapsever - Günümüz teknolojisinde kitap okuyan kaldı mı acaba ???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 16:41

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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