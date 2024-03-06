Derince’nin yeni nesil kütüphanesi açıldı

8 BİN KİTAP VAR

TOKİ tarafından İsmet Paşa Stadının yerine yapılan Derince Millet Bahçesi’nin içine yapılan sosyal tesis alanı kütüphaneye çevrildi ve gençlerin kullanımına açıldı. Genç nesil kütüphane olarak planlanan kütüphane 598 metrekare alana sahip. İçinde 8 bin kitap, 9 bilgisayar ve 28 bin e-kitap bulunuyor. Tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistem ile aynı anda 182 kişinin yararlanma imkanı olan kütüphane binasında kafeterya ve dinlenme alanı da bulunmakta. Kütüphanenin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın, AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

SAYISINI ÇOĞALTACAĞIZ

Gençlerle yapılan programlarda gençlerin taleplerinin kütüphane olduğunu söyleyen Büyükakın, “Biz kaynak araştırmak için kütüphanelere giderken şimdi gençler kütüphaneleri etüt merkezi gibi kullanıyor. Sağlıklı Yaşam Parkı’nda, Milli İrade Meydanında, SEKA Park’ta böyle kütüphanelerimiz olacak. Buranın formatı genç mekan. Gençler buraya gelip ders çalışacaklar, arkadaşları ile buluşup çay ve kahve içecekler ve dinlenecekler. Bu mekanın Derince ve Kocaeli gençlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DAHA ÇOK YAYILMALI

“14-28 Mayıs’ta biz sahadaydık şimdi yeni pehlivanları sahaya sürdük” diyen Sadettin Hülagü ise, “Okuma sevdasının gençlerimizde yayılmasını çok önemsiyorum. Gençlerdeki bu heyecanı çok olumlu buluyorum. Böyle bir alanın değerlendirilmesi çok önemli. Başkanlarımız ve ekiplerimizin gayretlerinin artamasın istiyorum” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kütüphanede öğrenci ve konuklarla bir araya geldi.