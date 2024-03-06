Başkanvekili Sarıca Hürriyet’i es geçti

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETMEDİ



İzmit Belediyesi Başkanvekili ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Çetin Sarıca, belediye meclis listesinde CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan tarafından birinci sıra kontenjan adayı yazılmıştı. Sarıca, liste değişikliğinin son gününde kendi isteğiyle meclis listesinden ayrıldı. Meclis üyeleriyle, 2019-2024 döneminin son meclisinde helalleşen Sarıca sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Sarıca’nın paylaşımında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etmediği görüldü.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK



Sarıca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Acısıyla tatlısıyla 5 yılı geride bıraktık. Bazen tartıştık, bazen atıştık ama önceliğimiz hep kentimiz, İzmit’imiz oldu. Taş üstüne taş koyabilmek için, milletimize hizmet edebilmek için çabalayıp durduk. Kulağımız halkımızda, hemşerilerimizde oldu. Elimizden geleni yaptık.

BENİM HAKKIM HELALDİR



İzmit Belediye Başkan Vekilliği ve meclis üyeliği dönemimde istemeden kırdıklarım olduysa haklarını helal etsinler. Benim hakkım helaldir. Bu görevlere gelmemde ve sürdürmemde emekleri olan yol arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, belediyemizdeki emektar personelimize, İzmit halkımıza teşekkür ederim. En önemlisi, 5 yıllık yoğun tempoda zaman zaman ihmal ettiğim sevgili eşim ve biricik oğluma teşekkürlerin en büyüğünü ederim”