Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’nün ev sahipliğinde Kocaeli Alperen Ocakları Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş’un katılımlarıyla program gerçekleşti. Yapılan programda öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

“BURASI YAŞAM MERKEZİ OLMUŞ”

Gerçekleşen programda konuşan Büyükakın ve Tutuş, ev sahipliği yapan Küpçü'ye teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı.

''Bizleri burada misafir eden, bugün bizleri burada her zaman söylediğimiz gibi geleceğimizin gençleri ile buluşturan hem Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörümüz Metehan Küpçü’ye, İl Başkanımız Kaan Şengil’e hem de Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Fatih Ekmekçioğlu’na çok teşekkür ederiz. Burası bir yaşam merkezi olmuş bunu görüyoruz. Burada yemek yedikten sonra gençlerimiz için oyun alanları, bilardosundan masa tenisine, masa tenisinden PlayStation'a kadar çok güzel kompleks bir yere dönüşmüş.

"BURASI SEÇİME DAYALI DEĞİL”

Burası seçime dayalı ya da farklı bireysel menfaate dayalı bir hikayede değil. Dolayısıyla biz kendilerinden burasıyla alakalı sürekli burayı böyle gündemde tutmak için, sürekli burayı pompalayan yada siyasi propagandası yapılan bir yere dönüştürmedikleri için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan bizde bugün burada olmaktan gayet memnunuz.''

"TAM BİR KÜLTÜR MERKEZİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medyası hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Öğlen yemeğimizi öğrencilerle, Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı ve Alperen Ocakları’nın Türkiye’ye örnek olacak şekilde hayata geçirdikleri aşevinde yedik. Günde 3 bin öğrenciye sunduğu yemeğin yanında kütüphane hizmeti de sunan bu tesis, tam bir kültür merkezi konumunda. Burayı kuran ve hayırlarıyla yaşatan, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu anlamlı girişim, toplumumuz için de büyük bir değer taşıyor."

Kaynak: Haber Merkezi