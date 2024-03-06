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06 Mar 2024 - 16:28- Siyaset G:

Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Alperen Ocakları’nda öğrencilerle bir araya geldi. Büyükakın ve Tutuş öğrencilerle birlikte yemek yiyerek, bilardo ve masa tenisi oynadı.

Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi mask
Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi
Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi
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Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’nün ev sahipliğinde Kocaeli Alperen Ocakları Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş’un katılımlarıyla program gerçekleşti. Yapılan programda öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi

“BURASI YAŞAM MERKEZİ OLMUŞ”

Gerçekleşen programda konuşan Büyükakın ve Tutuş, ev sahipliği yapan Küpçü'ye teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı.

''Bizleri burada misafir eden, bugün bizleri burada her zaman söylediğimiz gibi geleceğimizin gençleri ile buluşturan hem Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörümüz Metehan Küpçü’ye, İl Başkanımız Kaan Şengil’e hem de Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Fatih Ekmekçioğlu’na çok teşekkür ederiz. Burası bir yaşam merkezi olmuş bunu görüyoruz. Burada yemek yedikten sonra gençlerimiz için oyun alanları, bilardosundan masa tenisine, masa tenisinden PlayStation'a kadar çok güzel kompleks bir yere dönüşmüş.

Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi

"BURASI SEÇİME DAYALI DEĞİL”

Burası seçime dayalı ya da farklı bireysel menfaate dayalı bir hikayede değil. Dolayısıyla biz kendilerinden burasıyla alakalı sürekli burayı böyle gündemde tutmak için, sürekli burayı pompalayan yada siyasi propagandası yapılan bir yere dönüştürmedikleri için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan bizde bugün burada olmaktan gayet memnunuz.''

"TAM BİR KÜLTÜR MERKEZİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medyası hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Öğlen yemeğimizi öğrencilerle, Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı ve Alperen Ocakları’nın Türkiye’ye örnek olacak şekilde hayata geçirdikleri aşevinde yedik. Günde 3 bin öğrenciye sunduğu yemeğin yanında kütüphane hizmeti de sunan bu tesis, tam bir kültür merkezi konumunda. Burayı kuran ve hayırlarıyla yaşatan, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu anlamlı girişim, toplumumuz için de büyük bir değer taşıyor." 

Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi
Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi
Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi
Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi
Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi
Büyükakın ve Tutuş, Alperen Ocağı Aşevi'nde gençlerle yemek yedi

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Mar 2024 - 16:28 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet - Alperen Ocakları , Ülkü Ocakları Allah sayılarını arttırsın İnşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 17:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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