Eski başkanın korsan taşımacılık yaptığı iddia edildi

Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, önceki dönem oda başkanı Ahmet Taşçı ve oğlunun korsan taşımacılık yaptığını iddia etti. İkizek, “Eski oda başkanımız ve oğlu okula korsan taksiyle servis yaparken yakalanmış bulunmaktadır.” diye yazarak, görüntüleri paylaştı.

Videoda araca binen çocuklara, “ Her gün bu araçla mı geliyorsunuz?” diye soran kişi, eski başkan Ahmet Taşçı’ya da, “Bu arabalarla çocukları servis mi taşıyorsun?” diye sordu. “Arkadaşın çocukları” cevabını alması üzerine, “Bekir orada çekiyor, sen burada. Sen yapma Ahmet Abi?” şeklinde cevap verdiği konuşmalar yer aldı.