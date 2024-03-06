Eski başkanın korsan taşımacılık yaptığı iddia edildi

Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, önceki dönem oda başkanı Ahmet Taşçı ve oğlunun korsan taşımacılık yaptığını iddia etti. İkizek, “Eski oda başkanımız ve oğlu okula korsan taksiyle servis yaparken yakalanmış bulunmaktadır.” diye yazarak, görüntüleri paylaştı.
Videoda araca binen çocuklara, “ Her gün bu araçla mı geliyorsunuz?” diye soran kişi, eski başkan Ahmet Taşçı’ya da, “Bu arabalarla çocukları servis mi taşıyorsun?” diye sordu. “Arkadaşın çocukları” cevabını alması üzerine, “Bekir orada çekiyor, sen burada. Sen yapma Ahmet Abi?” şeklinde cevap verdiği konuşmalar yer aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.