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06 Mar 2024 - 16:42- Gündem G:

Eski başkanın korsan taşımacılık yaptığı iddia edildi

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Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, paylaştığı görüntülerle önceki dönem oda başkanı Ahmet Taşçı’nın korsan taşımacılık yaptığını iddia etti.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Eski başkanın korsan taşımacılık yaptığı iddia edildi
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Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, önceki dönem oda başkanı Ahmet Taşçı ve oğlunun korsan taşımacılık yaptığını iddia etti. İkizek, “Eski oda başkanımız ve oğlu okula korsan taksiyle servis yaparken yakalanmış bulunmaktadır.” diye yazarak, görüntüleri paylaştı.

Videoda araca binen çocuklara, “ Her gün bu araçla mı geliyorsunuz?” diye soran kişi, eski başkan Ahmet Taşçı’ya da, “Bu arabalarla çocukları servis mi taşıyorsun?” diye sordu. “Arkadaşın çocukları” cevabını alması üzerine, “Bekir orada çekiyor, sen burada. Sen yapma Ahmet Abi?” şeklinde cevap verdiği konuşmalar yer aldı.

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06 Mar 2024 - 16:42 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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