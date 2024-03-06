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06 Mar 2024 - 17:04- Spor G:

U-18’lerde A Grubu karıştı

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U-18 Ligi Elit A Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Of yarışında büyük çekişme var. Lider Gölcükspor’u yenen Hisareynspor, Play-Off yarışına ortak oldu. Deplasmanda Derince Birlikspor’u yenen Karamürsel İY, Gölcükspor ile aynı puana geldi. Bir maçı eksik Yeşilovaspor’un da şampiyonluk şansı devam ediyor.

Hulusi Özdilek
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U-18’lerde A Grubu karıştı mask
U-18’lerde A Grubu karıştı
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HİSAREYNSPOR, LİDERİ YENDİ

41 puanla grupta liderlik koltuğunda oturan Gölcükspor, Değirmendere Stadı’nda konuk ettiği Hisareynspor’u yenmesi halinde şampiyonluğa çok yaklaşacaktı. 32 puanla haftaya 4.sırada giren Hisareynspor ise güçlü rakibini yenip, Play-Off umutlarını son haftalara taşımak istiyordu. Hisareynspor, bu kritik maçtan 2-1 galip ayrıldı, puanını 35’e çıkardı. Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off yarışında yeniden umutlandı.

KARAMÜRSEL İY VE YEŞİLOVA KAZANDI

Bu grupta ilk 6 sıradaki takımlar son üç haftaya iddialı giriyor. Bu takımlar arasında bulunan Karamürsel İY, Salı akşamı deplasmanda Derince Birlikspor’u 15.dakikada Yusuf Akkaş, 80.dakikada Emir Kaan’ın attığı gollerle 2-0 yendi, zirvede Gölcükspor ile aynı puana geldi. Bir maçı eksik Gölcükspor ve Karamürsel İY’nin 3 puan gerisinde bulunan Yeşilovaspor, kalan maçlarını kazanması halinde şampiyon olacak.

# karamürsel

06 Mar 2024 - 17:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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