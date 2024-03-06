U-18’lerde A Grubu karıştı

HİSAREYNSPOR, LİDERİ YENDİ

41 puanla grupta liderlik koltuğunda oturan Gölcükspor, Değirmendere Stadı’nda konuk ettiği Hisareynspor’u yenmesi halinde şampiyonluğa çok yaklaşacaktı. 32 puanla haftaya 4.sırada giren Hisareynspor ise güçlü rakibini yenip, Play-Off umutlarını son haftalara taşımak istiyordu. Hisareynspor, bu kritik maçtan 2-1 galip ayrıldı, puanını 35’e çıkardı. Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off yarışında yeniden umutlandı.

KARAMÜRSEL İY VE YEŞİLOVA KAZANDI

Bu grupta ilk 6 sıradaki takımlar son üç haftaya iddialı giriyor. Bu takımlar arasında bulunan Karamürsel İY, Salı akşamı deplasmanda Derince Birlikspor’u 15.dakikada Yusuf Akkaş, 80.dakikada Emir Kaan’ın attığı gollerle 2-0 yendi, zirvede Gölcükspor ile aynı puana geldi. Bir maçı eksik Gölcükspor ve Karamürsel İY’nin 3 puan gerisinde bulunan Yeşilovaspor, kalan maçlarını kazanması halinde şampiyon olacak.