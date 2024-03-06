Hisareyn-Yeşilovaspor maçı bu akşam Kavaklı’da

KAYBEDE YARIŞTAN KOPACAK

Gölcükspor ve Karamürsel İY’na göre birer maçları eksik 38 puanlı Yeşilovaspor ile 35 puanlı Hisareynspor arasındaki maç zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Bu maçı kaybeden takım zirve yarışında çok büyük yara alacak. Bu gruba dahil bugünkü diğer maçlarda 41 puanlı Karamürsel İY, az da olsa Play-Off şansı bulunan 33 puanlı Kullarspor’u Karamürsel Stadı’nda 19.00’da konuk edecek. Gölcükspor ise Körfez deplasmanında Esenspor’a konuk olacak. Bu maçın da başlama saati 19.15 olarak açıklandı.

GÜNÜN PROGRAMI

Gölcük Kavaklı Stadı

19.15 Hisareynspor-Yeşilovaspor

Karamürsel Stadı

19.00 Karamürsel İY-Kullarspor

Körfez Esentepe Stadı

19.15 Esenspor-Gölcükspor



U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Gölcükspor 18 12 5 1 65 12 41 2-Karamürsel İ.Y 18 12 5 1 50 13 41 3-Yeşilovaspor 17 12 2 3 40 16 38 4-Hisareynspor 17 10 5 2 47 25 35 5-Kullarspor 17 9 6 2 40 12 33 6-Derince Birlikspor 17 8 1 8 31 26 25 7-Başiskele Birlikspor 17 8 1 8 41 36 25 8- İzmit 41 FK 17 5 1 11 34 56 16 9-Esenspor 17 5 0 12 19 72 15 10- Kartepe Belediye 17 0 0 17 0 48 0 11-Bağçeşmespor 18 0 0 18 0 51 0

TOPLU SONUÇLAR

Derince Birlik: 0 Karamürsel İY: 2

Başiskele Belediye: 3 Kartepe Bel: 0 (H)

Yeşilovaspor: 3 İzmit 41 FK: 0

Gölcükspor: 1 Hisareynspor: 2

Kullarspor: 3 Bağçeşmespor: 0 (H)