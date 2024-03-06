Hisareyn-Yeşilovaspor maçı bu akşam Kavaklı’da

KAYBEDE YARIŞTAN KOPACAK
Gölcükspor ve Karamürsel İY’na göre birer maçları eksik 38 puanlı Yeşilovaspor ile 35 puanlı Hisareynspor arasındaki maç zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Bu maçı kaybeden takım zirve yarışında çok büyük yara alacak. Bu gruba dahil bugünkü diğer maçlarda 41 puanlı Karamürsel İY, az da olsa Play-Off şansı bulunan 33 puanlı Kullarspor’u Karamürsel Stadı’nda 19.00’da konuk edecek. Gölcükspor ise Körfez deplasmanında Esenspor’a konuk olacak. Bu maçın da başlama saati 19.15 olarak açıklandı.
GÜNÜN PROGRAMI
Gölcük Kavaklı Stadı
19.15 Hisareynspor-Yeşilovaspor
Karamürsel Stadı
19.00 Karamürsel İY-Kullarspor
Körfez Esentepe Stadı
19.15 Esenspor-Gölcükspor
U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Derince Birlik: 0 Karamürsel İY: 2
Başiskele Belediye: 3 Kartepe Bel: 0 (H)
Yeşilovaspor: 3 İzmit 41 FK: 0
Gölcükspor: 1 Hisareynspor: 2
Kullarspor: 3 Bağçeşmespor: 0 (H)
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.