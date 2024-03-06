Baçspor, kayıpsız devam ediyor

ÜÇYOLDOĞU, LİDER KARŞISINDA 4-1’YENİLGİDEN 5-4 ÖNE GEÇTİ
Lider İzmit Baçspor, son maçında grubun genç ekiplerinden Üçyoldoğuspor ile karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Baçspor, bir ara skoru 4-1’e getirdi. Üçyoldoğuspor, 4-1’den gelip önce skoru 4-4 yaptı, sonra da 5-4 öne geçti. Baçspor, maçın son bölümlerinden müthiş bir performans ortaya koydu, sahadan 7-5 galip ayrıldı. Bu gruba dahil bir diğer maçta Körfez İlçesi Birlikspor, deplasmanda sezona ili başlayan MAP Kavaklıspor’u 4-1 mağlup etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.