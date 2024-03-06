Baçspor, kayıpsız devam ediyor

ÜÇYOLDOĞU, LİDER KARŞISINDA 4-1’YENİLGİDEN 5-4 ÖNE GEÇTİ

Lider İzmit Baçspor, son maçında grubun genç ekiplerinden Üçyoldoğuspor ile karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Baçspor, bir ara skoru 4-1’e getirdi. Üçyoldoğuspor, 4-1’den gelip önce skoru 4-4 yaptı, sonra da 5-4 öne geçti. Baçspor, maçın son bölümlerinden müthiş bir performans ortaya koydu, sahadan 7-5 galip ayrıldı. Bu gruba dahil bir diğer maçta Körfez İlçesi Birlikspor, deplasmanda sezona ili başlayan MAP Kavaklıspor’u 4-1 mağlup etti.