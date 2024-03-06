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Kadıköyspor ilk galibiyetini aldı

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Geçen yıl 2.Küme’de Play-Off finali oynayan Kadıköyspor, Körfezspor’a penaltılarla kaybetmişti. Bu sezona ise kötü başlayan kırmızı-Beyazlı ekip, ligde ilk 4 maçından puansız ayrılmıştı.

Hulusi Özdilek
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Kadıköyspor ilk galibiyetini aldı mask
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İLİMTEPE GB’Yİ YENDİ

Kadıköyspor, ligde ilk galibiyetini Cephanelik Stadı’ndaki maçta İlimtepe GB’yi 1-0 yenerek elde etti. Kırmızı-Beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü Ferdi Kılıç attı. Rakibine 1-0 kaybeden İlimtepe GB ise şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı.


2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1- İzmit Baçspor

5

5

0

0

22

9

15

2-Turgutspor

5

2

3

0

11

6

9

3-İlimtepe GB

5

2

1

2

12

8

7

4- Körfez İlçesi Birlik

6

2

1

3

15

15

7

5-MAP Kavaklıspor

5

2

1

2

9

14

7

6-Üçyoldoğuspor

5

1

0

4

9

17

3

7-Kadıköyspor

5

1

0

4

7

16

3

TOPLU SONUÇLAR

MAP Kavaklı: 1 Körfez İlçesi Birlik: 4

İzmit Baçspor: 7 Üçyoldoğuspor: 5

Kadıköyspor: 1 İlimtepe GB: 0

HAFTANIN MAÇLARI

9 MART CUMARTESİ

M.Ali Kağıtçı Stadı

17.00 Turgutspor-Baçspor

Cephanelik Stadı

17.00 Üçyoldoğuspor-Kadıköyspor

Körfez Esentepe Stadı

17.00 İlimtepe GB-MAP Kavaklı

# İzmit, Körfez

06 Mar 2024 - 17:07 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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