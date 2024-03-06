Kadıköyspor ilk galibiyetini aldı

İLİMTEPE GB’Yİ YENDİ
Kadıköyspor, ligde ilk galibiyetini Cephanelik Stadı’ndaki maçta İlimtepe GB’yi 1-0 yenerek elde etti. Kırmızı-Beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü Ferdi Kılıç attı. Rakibine 1-0 kaybeden İlimtepe GB ise şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı.
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
MAP Kavaklı: 1 Körfez İlçesi Birlik: 4
İzmit Baçspor: 7 Üçyoldoğuspor: 5
Kadıköyspor: 1 İlimtepe GB: 0
HAFTANIN MAÇLARI
9 MART CUMARTESİ
M.Ali Kağıtçı Stadı
17.00 Turgutspor-Baçspor
Cephanelik Stadı
17.00 Üçyoldoğuspor-Kadıköyspor
Körfez Esentepe Stadı
17.00 İlimtepe GB-MAP Kavaklı
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.