Ç.Plajyoluspor zirvede

YEŞİLOVASPOR PUAN KAYBETTİ Ç.PLAJYOLUSPOR LİDER OLDU

Denk takımların yer aldığı 2.Küme A Grubu’nda haftaya lider giren Yeşilovaspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Derince GB ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Liderin bir puan gerisinde bulunan Çenesuyu Plajyoluspor ise deplasmanda zirve yarışının uzağında kalan Çamlıtepespor ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Turuncu-Siyahlı ekip, A Grubu’nda liderlik koltuğuna oturdu. Bu grupta haftayı bay geçen 9 puanlı Maltaspor’da zirve yarışında iddialı takımlar arasında bulunuyor. Bu grupta 7. hafta çok önemli bir maça sahne olacak, lider Çenesuyu Plajyoluspor ile Yeşilovaspor takımları 9 Mart Cumartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de karşı karşıya gelecek.

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Ç. Plajyoluspor 5 4 0 1 11 9 12 2-Yeşilovaspor 5 3 2 0 11 5 11 3-Maltaspor 5 2 3 0 11 5 9 4-Derince G.B 6 2 3 1 11 7 9 5-Çamlıtepespor 5 1 2 2 6 8 5 6-Yenişehirspor 5 1 0 4 8 12 3 7-Çayırtepe Gençlik 5 0 0 5 5 17 0

TOPLU SONUÇLAR

Yeşilovaspor: 1 Derince GB: 1

Yenişehirspor: 3 Çayırtepe Gençlik:0 (H)

Çamlıtepespor: 1 Ç.Plajyoluspor: 4

HAFTANIN MAÇLARI

9 MART CUMARTESİ

Cephanelik Stadı

19.00 Maltaspor-Yenişehirspor

Avni Kalkavan Stadı

17.00 Ç.Plajyoluspor-Yeşilovaspor