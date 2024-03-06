Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Ç.Plajyoluspor zirvede

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme A Grubu’nda 6.haftada lider değişti. Haftaya lider giren Yeşilovaspor, Derince GB ile 1-1 berabere kaldı. İkinci sıradaki Çenesuyu Plajyoluspor, Körfez deplasmanında Çamlıtepespor’u 4-1 yendi, grubun yeni lideri oldu.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Ç.Plajyoluspor zirvede mask
ABONE OL Google News Sayfamız

YEŞİLOVASPOR PUAN KAYBETTİ Ç.PLAJYOLUSPOR LİDER OLDU

Denk takımların yer aldığı 2.Küme A Grubu’nda haftaya lider giren Yeşilovaspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Derince GB ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Liderin bir puan gerisinde bulunan Çenesuyu Plajyoluspor ise deplasmanda zirve yarışının uzağında kalan Çamlıtepespor ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Turuncu-Siyahlı ekip, A Grubu’nda liderlik koltuğuna oturdu. Bu grupta haftayı bay geçen 9 puanlı Maltaspor’da zirve yarışında iddialı takımlar arasında bulunuyor. Bu grupta 7. hafta çok önemli bir maça sahne olacak, lider Çenesuyu Plajyoluspor ile Yeşilovaspor takımları 9 Mart Cumartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de karşı karşıya gelecek.

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Ç. Plajyoluspor

5

4

0

1

11

9

12

2-Yeşilovaspor

5

3

2

0

11

5

11

3-Maltaspor

5

2

3

0

11

5

9

4-Derince G.B

6

2

3

1

11

7

9

5-Çamlıtepespor

5

1

2

2

6

8

5

6-Yenişehirspor

5

1

0

4

8

12

3

7-Çayırtepe Gençlik

5

0

0

5

5

17

0

 

TOPLU SONUÇLAR

Yeşilovaspor: 1 Derince GB: 1

Yenişehirspor: 3 Çayırtepe Gençlik:0 (H)

Çamlıtepespor: 1 Ç.Plajyoluspor: 4

HAFTANIN MAÇLARI

9 MART CUMARTESİ

Cephanelik Stadı

19.00 Maltaspor-Yenişehirspor

Avni Kalkavan Stadı

17.00 Ç.Plajyoluspor-Yeşilovaspor

# hafta

06 Mar 2024 - 17:08 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.296.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kadıköyspor ilk galibiyetini aldı mask
Kadıköyspor ilk galibiyetini aldı
Baçspor, kayıpsız devam ediyor mask
Baçspor, kayıpsız devam ediyor
Hisareyn-Yeşilovaspor maçı bu akşam Kavaklı’da mask
Hisareyn-Yeşilovaspor maçı bu akşam Kavaklı’da
U-18’lerde A Grubu karıştı mask
U-18’lerde A Grubu karıştı
Körfez’de ortaokullar arası voleybol şampiyonu Petkim oldu mask
Körfez’de ortaokullar arası voleybol şampiyonu Petkim oldu
Haldun Alagaş, Hollanda’da seminere katıldı mask
Haldun Alagaş, Hollanda’da seminere katıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL