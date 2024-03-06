Ç.Plajyoluspor zirvede

YEŞİLOVASPOR PUAN KAYBETTİ Ç.PLAJYOLUSPOR LİDER OLDU
Denk takımların yer aldığı 2.Küme A Grubu’nda haftaya lider giren Yeşilovaspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Derince GB ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Liderin bir puan gerisinde bulunan Çenesuyu Plajyoluspor ise deplasmanda zirve yarışının uzağında kalan Çamlıtepespor ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Turuncu-Siyahlı ekip, A Grubu’nda liderlik koltuğuna oturdu. Bu grupta haftayı bay geçen 9 puanlı Maltaspor’da zirve yarışında iddialı takımlar arasında bulunuyor. Bu grupta 7. hafta çok önemli bir maça sahne olacak, lider Çenesuyu Plajyoluspor ile Yeşilovaspor takımları 9 Mart Cumartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de karşı karşıya gelecek.
2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Yeşilovaspor: 1 Derince GB: 1
Yenişehirspor: 3 Çayırtepe Gençlik:0 (H)
Çamlıtepespor: 1 Ç.Plajyoluspor: 4
HAFTANIN MAÇLARI
9 MART CUMARTESİ
Cephanelik Stadı
19.00 Maltaspor-Yenişehirspor
Avni Kalkavan Stadı
17.00 Ç.Plajyoluspor-Yeşilovaspor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.