Derince uzatmada mağlup

ARNAVUTKÖY’DEN PUANSIZ DÖNÜYOR

Cumartesi günü sahasında Ispartaspor’u 3-0 yenen Derincespor, alt sıralardan kurtulma adına umutlanmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Çarşamba günü de kendisi gibi bu korkuyu yaşayan Arnavutköy belediyespor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Derincespor, ikinci yarıda skoru tutmayı başardı. Ancak 90+3’deki gole engel olamadı, Arnavutköy karşısında 1-0 mağlup oldu. Derincespor, Pazar günü sahasında Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek.

ARNAVUTKÖY BEL:1 DERİNCESPOR: 0

STAT: İstanbul Bolluca

HAKEMLER: Halil Erdoğan, Serhat Sağır, Gökhan Yüksel

ARNAVUTKÖY BELEDİYE: Oğuz Çalışkan xx, Abdullah Çelik xxx, Hakan Çinemre xxx, İrfan Akgün xx (Dk.77 Polat Yaldır x), Oğuz Kocabal xxx, Atalay Yıldırım xx (Dk.46 Talha Dinçer xx), Sırac Susanacak xx, Kerem Kılıç xx, Emre Keskin xxx, Ömer Faruk Ermeç xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Dk.77 Erkul Küçük x)

DERİNCESPOR: Eray Birniçan xx, Hüseyin Karabey xx (Dk.90+2 Volkan Altınsoy) Furkan Şeker xx, Alpay Çelebi xxx, Canberk Ömer xxx, Fatih Cerlek xx (Dk.77 Hamza Ok x) Alperen Pak xx, Ömer Faruk Çalışkan xxx, Melik Derin xx (Dk.72 Okan Baydemir x) Ünal Emre Durmuşhan xx, Ege Özkayımoğlu xx

GOL: Dk.90+3 Abdullah Çelik