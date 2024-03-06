Derince uzatmada mağlup

ARNAVUTKÖY’DEN PUANSIZ DÖNÜYOR
Cumartesi günü sahasında Ispartaspor’u 3-0 yenen Derincespor, alt sıralardan kurtulma adına umutlanmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Çarşamba günü de kendisi gibi bu korkuyu yaşayan Arnavutköy belediyespor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Derincespor, ikinci yarıda skoru tutmayı başardı. Ancak 90+3’deki gole engel olamadı, Arnavutköy karşısında 1-0 mağlup oldu. Derincespor, Pazar günü sahasında Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek.
ARNAVUTKÖY BEL:1 DERİNCESPOR: 0
STAT: İstanbul Bolluca
HAKEMLER: Halil Erdoğan, Serhat Sağır, Gökhan Yüksel
ARNAVUTKÖY BELEDİYE: Oğuz Çalışkan xx, Abdullah Çelik xxx, Hakan Çinemre xxx, İrfan Akgün xx (Dk.77 Polat Yaldır x), Oğuz Kocabal xxx, Atalay Yıldırım xx (Dk.46 Talha Dinçer xx), Sırac Susanacak xx, Kerem Kılıç xx, Emre Keskin xxx, Ömer Faruk Ermeç xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Dk.77 Erkul Küçük x)
DERİNCESPOR: Eray Birniçan xx, Hüseyin Karabey xx (Dk.90+2 Volkan Altınsoy) Furkan Şeker xx, Alpay Çelebi xxx, Canberk Ömer xxx, Fatih Cerlek xx (Dk.77 Hamza Ok x) Alperen Pak xx, Ömer Faruk Çalışkan xxx, Melik Derin xx (Dk.72 Okan Baydemir x) Ünal Emre Durmuşhan xx, Ege Özkayımoğlu xx
GOL: Dk.90+3 Abdullah Çelik
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.