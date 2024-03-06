YRP adayı Aydal, pişmaniye imalatçısı esnafları ziyaret etti

Pişmaniye imalatçılarına yönelik ziyaretlere YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, İzmit Belediye Başkanı Adayı Mustafa Şahin, meclis üye adayları ve teşkilat üyeleri de katıldı.
YRP’liler tarafından Özcan Pişmaniye-Yaşar Can ve Murat Can, İzpaş Pişmaniye - Uğurcan Üçcan firma sahiplerine ve çalışanlarına Kocaeli ve İzmit için yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi verildi. Prof. Dr. Doğan Aydal, “Yapılacak projelerimiz ile halkımızı refaha ulaştıracağız. Misafirperverlikleri için saygıdeğer firmalara teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.