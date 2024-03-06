EMEP’in halkla buluşması

Meşaleler ve sloganlarla adeta bir miting havasında karşılanan adaylar, konuşmaların ardından halaylar çekti. Ardahan İli Çamlıçatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgen Özdemir, EMEP’in Gebze Belediye Baykan adayı Sinan Karataş’ın köylüleri olduğunu belirtti, çıktığı yolda başarılar diledi. EMEP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan da pek çok konuda birlikte mücadele ettiklerini dile getirdi, aynı şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.