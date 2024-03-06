İHH bu yıl da Ramazan Kampanyası düzenledi

Bu yılki faaliyet sloganını “ Ramazan Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen vakıf; iftariyelik ikramları, zekât, fitre, fidye, kumanya ve bayramlık elbise dağıtımlarıyla 3,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Kocaeli şubesi ise tüm organizasyonlarında yaklaşık 10 bin yetim ve ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalışacak.

KOCAELİ’DE 1000 AİLEYE KUMANYA PAKETİ

Vakıf tarafından 800 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye’nin 81 ilinde toplam 50 bin aileye, Kocaeli organizasyonunda ise 1000 aileye ulaştırılması amaçlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 45 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası ulaştırılması hedeflenirken Kocaeli olarak başta Gazze olmak üzere 2500 aileye ulaşılmaya çalışılacak.

Bağışçılar, yapacakları 130 TL’lik destekle bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Hayırseverler, 750 TL’ye bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’ne özel programların düzenlenmesi de hedefleniyor.

İHH’nın bu kampanyalarıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin (0262 333 23 34) numaralı telefondan iletişim kurabilecekleri belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi