İHH bu yıl da Ramazan Kampanyası düzenledi

Bu yılki faaliyet sloganını “ Ramazan Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen vakıf; iftariyelik ikramları, zekât, fitre, fidye, kumanya ve bayramlık elbise dağıtımlarıyla 3,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Kocaeli şubesi ise tüm organizasyonlarında yaklaşık 10 bin yetim ve ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalışacak.
KOCAELİ’DE 1000 AİLEYE KUMANYA PAKETİ
Vakıf tarafından 800 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye’nin 81 ilinde toplam 50 bin aileye, Kocaeli organizasyonunda ise 1000 aileye ulaştırılması amaçlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 45 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası ulaştırılması hedeflenirken Kocaeli olarak başta Gazze olmak üzere 2500 aileye ulaşılmaya çalışılacak.
Bağışçılar, yapacakları 130 TL’lik destekle bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Hayırseverler, 750 TL’ye bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’ne özel programların düzenlenmesi de hedefleniyor.
İHH’nın bu kampanyalarıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin (0262 333 23 34) numaralı telefondan iletişim kurabilecekleri belirtildi.
Hesap Numaraları
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Ziraat Bankası IBAN
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.