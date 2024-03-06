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Sorumsuz davranışlar cezalandırılmalı

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Yanlış parklanma ve kaldırım işgalleri son dönemde Perde Arkası köşesinde en fazla yer alan konuların başında geliyor.

Sorumsuz davranışlar cezalandırılmalı mask
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Sürücülerin yanlış park ettikleri ya da kaldırımların ortasına bırakılıp giden araçlar yayaların çok tepkisini alıyor. İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi kaldırımının ortasına aracını bırakıp giden bir sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Aracın bu şekilde park edilip bırakılmasının sorumsuzluk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu tür davranışların ifşa edilmesi ve artık kaldırımların yayalar için olduğunun sürücüler tarafından anlaşılması gerekiyor. Kaldırımın ortasına park edilen bir araç, yolda yürümek zorunda bırakılan bir yayanın canına mal olabilir. Bu sorumsuzluğu kabul etmiyoruz. Böyle sorumsuzlukların polis tarafından cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

 

# ifade, İzmit, polis, araç

06 Mar 2024 - 19:11 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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