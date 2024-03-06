Sorumsuz davranışlar cezalandırılmalı

Sürücülerin yanlış park ettikleri ya da kaldırımların ortasına bırakılıp giden araçlar yayaların çok tepkisini alıyor. İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi kaldırımının ortasına aracını bırakıp giden bir sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Aracın bu şekilde park edilip bırakılmasının sorumsuzluk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu tür davranışların ifşa edilmesi ve artık kaldırımların yayalar için olduğunun sürücüler tarafından anlaşılması gerekiyor. Kaldırımın ortasına park edilen bir araç, yolda yürümek zorunda bırakılan bir yayanın canına mal olabilir. Bu sorumsuzluğu kabul etmiyoruz. Böyle sorumsuzlukların polis tarafından cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.