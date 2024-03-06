Değirmendereliler derenin ıslahını istiyor

Derenin içinin atıklarla dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Derenin çevresi açık, buraya biri düşse kimsenin haberi olmayacak. Ayrıca derenin tabanı ve duvarları çökük, kırık ve bakıma muhtaç. Yaz aylarında bitkiler büyüyor, içlerinde sinek oluyor. Gerçekten bu bölgedekiler yaz aylarında çok büyük sıkıntı yaşıyor. Biz bölge sakinleri olarak bu derenin ıslah edilmesini, çevresinin düzenlenmesini istiyoruz. Bu konuda İSU’ya da başvuru yaptık. İSU’nun talebimizi dikkate alacağına ve bu bölgede ıslah çalışması yapacağına inanıyoruz. Aksi halde yaz aylarında giderek sıkıntı yaşayacağız” dedi.