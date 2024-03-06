Değirmendereliler derenin ıslahını istiyor

Derenin içinin atıklarla dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Derenin çevresi açık, buraya biri düşse kimsenin haberi olmayacak. Ayrıca derenin tabanı ve duvarları çökük, kırık ve bakıma muhtaç. Yaz aylarında bitkiler büyüyor, içlerinde sinek oluyor. Gerçekten bu bölgedekiler yaz aylarında çok büyük sıkıntı yaşıyor. Biz bölge sakinleri olarak bu derenin ıslah edilmesini, çevresinin düzenlenmesini istiyoruz. Bu konuda İSU’ya da başvuru yaptık. İSU’nun talebimizi dikkate alacağına ve bu bölgede ıslah çalışması yapacağına inanıyoruz. Aksi halde yaz aylarında giderek sıkıntı yaşayacağız” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.