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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hedef tek hanelere inmek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde konuştu. Terörle mücadelede kararlı duruşu sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız." dedi. Ekonomi konusuna da değinen Erdoğan, vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. "Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil." diyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hedef tek hanelere inmek mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime günler kala çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan, Malatya'nın ardından Elazığ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm gakkoşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün meydanda 65 bin kişi var dediler. 65 bin gakkoşun olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır? 31 Mart akşamı AK Parti sandıkları patlatarak geliyor mu? Buna hazır mıyız? Durmak yok, yola devam.

Elazığ'a son olarak geçen sene 1 Nisan'da gelmiştim. Şimdi yine bir Ramazan-ı Şerif'in öncesindeyiz. 6 Şubat ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Elazığ, mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 56, Cumhurbaşkanı seçiminde şahsımıza yüzde 62,7 oy verdi. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gakkoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz.

Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilemez. Sınırlarımız içinde veya hudutların dışında, nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarımızda bugün ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden turistler korkusuzca geziyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, temizledik.

Birilerinin bölücü örgüte Suriye'de teröristan kurdurma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planı yırtıp attık. Irak'taki operasyonlarımız da başarıyla ilerliyor. Orada da güzel neticeler alacağız. Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden bunun hesabını soruyoruz ve soracağız.

Türkiye terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar kararlı, azimli ve dirayetlidir. Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyetiyse bizim kimseyi gözümüz görmez.

"2028'DE KAAN'I SAVAŞ UÇAĞI FİLOMUZA DAHİL EDECEĞİZ"

Ekonomide, savunma sanayinde, ihracatta, üretimde, istihdamda hamdolsun sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece bu alanda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP? Nerede diğerleri? 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Bugün Avrupa'sından ABD'ye varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.

Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

Bizim tek gayemiz sizlere hizmettir. Belediyelerde her biri şanla şerefle geçen 30 yılllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda ise daha önce hayal bile edilemeyen projeleri ülkemize kazandırdık. Rakiplerimizin son 21 yılı bizi engellemekle, yatırımlara kara çalmakla geçiyor. Bizim ak dediğimize kara diyerek yıllarını harcadılar.

Kaynak: NTV

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06 Mar 2024 - 20:21 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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