Mustafa Gürsel: Oyuncuların morale ihtiyacı var

“SİSTEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞACAĞIZ”

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel şunları söyledi: “2 maç oynadık, 2 deplasmana çıktık. Erzurum maçına baktığımızda bir önceki maça göre, mücadele anlamında bir tık daha iyiydik. Ama istediğimiz düzeyde değildik. Bundan sonraki süreçte 3’lü de 4’lü de oynayabiliriz. Bu hem maça göre hem de takımın en iyi sistemi nasıl oynadığına bağlı. Bu konulara göre sistemler üzerinde yoğunlaşacağız. Her sistemi en iyi şekilde oynayacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta eksiklerimiz vardı ancak bu hafta eksiklerimiz tek tek takıma dönüyor. Bu hafta taraftarımızın önünde oynayacağız”

“TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR”

“Artık camia olarak o coşkuyu, sinerjiyi sahaya yansıtıp, taraftarımızın desteği ile artık 4 haftanın vermiş olduğu galibiyet özlemini bu hafta gidermek istiyoruz. Her takımın bu ligde bir hedefi var. Bizi rakiplerimizin hedefler değil kendi hedeflerimiz ilgilendiriyor. 2 haftadır deplasmandayız, 4 haftadır galibiyete hasretiz. 2 haftadır taraftarımıza hasretiz. Onların gücüne ve desteğine çok ihtiyacımız var. Bu camia o birlik beraberliği sağladığında bu hafta 3 puana sahip olacaktır. Oyuncularında morale çok ihtiyacı var. Bu maçı galibiyetle geçersek bundan sonrası çok farklı olacak”