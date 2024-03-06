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Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

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CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman düzenlediği programla projelerini duyurdu. Acurman, Başiskele’nin bir merkezi olmadığına vurgu yaparak “Bu kentin bir merkezi yok ve hiç olmadı. Seymen’i tarihinde olduğu gibi buranın merkezi noktası kılmak istiyoruz.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız” mask
Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”
Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”
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ANIL ACURMAN PROJELERİNİ TANITTI

CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman projelerini tanıttı. Wellborn Otel’de yoğun katılımla gerçekleştirilen programa CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Başiskele İlçe Başkanı Uğur Falay, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, TBMM Geçmiş Dönem Başkanvekili Haydar Akar, CHP geçmiş dönem il başkanları Keramettin Gençtük, Fahri Örengül, Cengiz Sarıbay, CHP Başiskele Meclis Üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

ANIL BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

Programda ilk olarak konuşan İl Başkanı Bülent Sarı şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta çok moralimiz bozulmuştu. Hiç umudumuzu yitirmedik çünkü haklıydık, adaletin yerini bulacağını biliyorduk. Anıl sadece aday olmakla kalmayacak, Başiskele Belediye Başkan Adayı olacak. Anıl uzun yıllardır beraber çalıştığım ilçe başkanlarımdan biri. Çok emek verdi, Başiskele’ye çok değer kattı. Ailesi Anıl’ı kaybettiğine üzülebilir ama Başiskele Belediyesi ve halkı Anıl Acurman’ı kazanacak. Hep birlikte gecemizi gündüzümüzü katmaya var mıyız?

Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

SORUNLARI SÖYLEMEYE DEVAM DECEĞİZ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kocaeli’de bir metre metro açmadınız. Şehrin problemleri var diyoruz ama iktidar bizi hiç duymuyor. Adaletin olmadığı bir ülkede sosyal belediyeciliğe ihtiyaç var. Biz cırcır böceği olarak bu kentin sorunlarını söylemeye devam edeceğiz. Başiskele’yi aldığımızda sosyal demokrat belediyeciliğin izlerini göreceksiniz. Başiskele ve Kocaeli’yi kazanacağız.”

Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

31 MART AKŞAMI ZAFERİ BİRLİKTE KUTLAYALIM

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ise yaptığı konuşmada, “CHP ülkesini düşünen sosyal belediyecilik yapan bir partidir. CHP altı okunu her yerde göstererek adaylarını çıkaracak. İnşallah sahada 1989 ruhunu tekrar yaşatacağız. 31 Mart’ta Başiskele’yi mutlaka bizim yönetimimize almamız gerekiyor. Herkesin katkısına ihtiyacımız var. Desteğini esirgemeyin ki 31 Mart akşamı zaferi birlikte kutlayalım.” dedi.

Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

BEN KLASİK BİR BELEDİYE BAŞKANI OLAMAM

CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman açıklamasında şunları söyledi: “4 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Başiskele’de bu 4 yıl da iktidar partisi ve biz haber olmuşuz. 120 bin komşumuzun yararına olacak projelerimizi hazırladık. Bu 4 yıllık sürede vatandaşı dinledik ve problemleri anladık. Ben klasik bir belediye başkan adayı olamam. Bir kardeş ve dost belediye başkanı olmayı beceririm. Herkese samimi ve hakiki olmaya gayret edeceğim. Ben ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım. Kibir ve komplekse kapılmadan yöneticilik yaparım. İlçe başkanlığı görevimi de böyle yaptım. Başiskele’yi ‘Sevginin iskelesi’ kılacağız.

Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

KİMSEYİ BELEDİYE BAŞKANI YAPMA AMACIM YOK

4 yıl boyunca Başiskele’yi dert edindik. Bu kenti AK Parti’den alarak sosyal belediyeciliği kurmak için aday olduk. Bana AK Parti’ye kazandırmak için aday oldu diyenler var. Atatürk çizgisinde olan tek partinin adayı Başiskele’de benim. Bizim kimseyi belediye başkanı yapmak gibi bir amacımız yok. Bu cephede sadece biz vardık, başkaları değil. Belediyeyi bir kurum olmaktan çıkarıp aile üyesi kılmak istiyoruz.

EMEKLİLERE HAK ETTİKLERİ DEĞERİ VERMELİYİZ

Çocuk evlerini hayata geçireceğiz. Vefa evlerini yapacağız. Bizi yetiştiren büyüklerimize bir vefa borçluyuz. Emeklilere hak ettikleri değeri vermek zorundayız. 1 yıl önce belediye meclisine bir önerge verdik. Hastane sağlayamıyorsanız, 3 bin vatandaşın sağlık güvencesini sağlayacaksanız ve bu belediyenin yalnızca yüzde 3 veya 4’üne tekabül edecek dedik. Sağlıklı gelişim merkezini kuracağız. Bağımlılıkla mücadele derneğimizi mutlaka yapmamız lazım çünkü ilçemizde 14 yaşında gençler madde bağımlısı hale geliyor.

Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

KÜLTÜR MERKEZİ VE DİJİTAL EĞİTİM MERKEZİ AÇACAĞIZ

Başiskele ilçemizde aileler özel okullara mahkum edilmiş durumda. Başöğretmen etüt ve dil merkezini açarak ailelerin üzerinden yükü almak zorundayız. Burada bir tane gençlik merkezi açıldı adını Türkiye Yüzyılı koydular. Gençlerimiz için dijital sanatlar eğitim merkezi kuracağız.Biz Atatürk’ün ismini verdiğimiz bir gençlik merkezi açacağız. E-spor merkezleri, spor alanları, kent tiyatrosu ve gençlik merkezlerinin tümünden ücretsiz faydalandıracağız.

Anıl Acurman projelerini açıkladı: “Seymen’i Başiskele’nin merkezi yapacağız”

BU KENTİN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUM

Çocukları suyla tanıştırmak için su sporları merkezi projemiz var. Astakoz sergi ve restoran gemisi ile vatandaşlarımız yaşadığı ilçeyi denizden görsün istiyoruz. Dağ ve sahil turizm bölgeleri ilan etmeliyiz. Bu kentin mirasını sahip çıkmak istiyorum. Kocaeli’nin en eski 2 otelinden biri olan yeşil bahçecik otelini kaybetmişiz. Bahçecik bölgemize bir konaklama alanı kazandıracağız. Başiskele’yi bir festival kenti yapacağız.

SEYMEN’İ BU KENTİN MERKEZİ YAPACAĞIZ

Başiskele’yi yeşil bir kent yapmak için çalışacağım. Deprem bizim önceliğimiz olacak. Bu gerçekle yüzleşeceğiz. Köpek sorunu için kalıcı çözümler üretmeniz gerekiyor. Bunun için ilk olarak kısırlaştıracaksınız ve sahiplendirme sahaları oluşturacaksınız. Bu kentin bir merkezi yok ve hiç olmadı. Seymen’i tarihinde olduğu gibi buranın merkezi noktası kılmak istiyoruz. Bundan daha kıymetli bir kent merkezi tasarımı olmaz. Başiskele’nin yüzünü güldürebiliriz. Bunun için sizden destek istiyorum.”

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06 Mar 2024 - 20:39 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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