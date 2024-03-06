Eksikler dönüyor

CİHAT DA İYİLEŞTİ
Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam eden Kocaelispor’da sarı kart cezalısı Vukovic takıma döndü. Hasta olduğu için Erzurum maçında yedek soyunan Cihat Çelik de iyileşti ve takıma katıldı. Sakatlığı nedeniyle son anda Erzurum maçı kadrosundan çıkartılan Beridze takımla çalışmaya başladı. Ayak tarak bileği kırılan Fofana’nın ise tedavisi devam ediyor.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.