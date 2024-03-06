Eksikler dönüyor

CİHAT DA İYİLEŞTİ

Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam eden Kocaelispor’da sarı kart cezalısı Vukovic takıma döndü. Hasta olduğu için Erzurum maçında yedek soyunan Cihat Çelik de iyileşti ve takıma katıldı. Sakatlığı nedeniyle son anda Erzurum maçı kadrosundan çıkartılan Beridze takımla çalışmaya başladı. Ayak tarak bileği kırılan Fofana’nın ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: spor servisi