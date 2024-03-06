Kayacı’dan Kocaelispor örneği

“TEK KULÜP KOCAELİSPOR”
Burak Ölmez’in sunduğu Tunç Kayacı’nın yorumlarıyla katıldığı Gün Ortası programında kulüplerin borç batağına düşüp kapanma noktasına geldikten sonra başka isimlerle liglerde mücadele etmesi konusu tartışılırken Kocaelispor örnek gösterildi. Usta yorumcu Tunç Kayacı konuyla ilgili olarak, “ Türk futbolunun yarası bu konu. Yere göğe koyamadığımız Göztepe dahil isim değiştirerek döndü. Erzurum, Karabük, Mersin, hepsini sayarım sana. Bir tek takım var, her zaman söylerim bu yayında, Kocaelispor. Alt lige düşmesine rağmen ismini değiştirmeden geldi” dedi.
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.