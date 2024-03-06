Kayacı’dan Kocaelispor örneği

“TEK KULÜP KOCAELİSPOR”

Burak Ölmez’in sunduğu Tunç Kayacı’nın yorumlarıyla katıldığı Gün Ortası programında kulüplerin borç batağına düşüp kapanma noktasına geldikten sonra başka isimlerle liglerde mücadele etmesi konusu tartışılırken Kocaelispor örnek gösterildi. Usta yorumcu Tunç Kayacı konuyla ilgili olarak, “ Türk futbolunun yarası bu konu. Yere göğe koyamadığımız Göztepe dahil isim değiştirerek döndü. Erzurum, Karabük, Mersin, hepsini sayarım sana. Bir tek takım var, her zaman söylerim bu yayında, Kocaelispor. Alt lige düşmesine rağmen ismini değiştirmeden geldi” dedi.

Kaynak: spor servisi