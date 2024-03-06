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06 Mar 2024 - 21:26- Gündem G:

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

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Kartepe’nin turizmde kaderini değiştirecek olan Kartepe Teleferik Hattı, 9 Mart Cumartesi günü hizmete alınıyor. Çevreci, güvenli ve çok güzel bir manzaraya sahip olan hattın açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teleferiğin kullanım ücretini ve kaç gün ücretsiz olacağının müjdesini verecek.

Süriye Çatak Tek
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Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır mask
Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır
Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır
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9 MART CUMARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR

Kartepe’de turizm için büyük bir adım olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Hattı Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kentin 50 yıllık hayali olarak nitelendirilen Derbent ve Kuzuyayla arasında inşa edilen teleferik hattı 9 Mart Cumartesi günü yapılacak olan törenle resmen hizmete açılacak ve ilk binişler gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milletvekilleri ve ilk protokolü teleferiğin açılış törenine katılacak. Açılışta Büyükakın’ın teleferiğin ücretini açıklaması bekleniyor.

 

SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Kocaeli ve Kartepe’nin turizmini bir üst seviyeye çıkartacak olan teleferik hattının açılış hazırlıkları başladı. Test sürüşlerinin tamamlandığı teleferik hattında Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Park Genel Müdürü Serhan Çatal, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ve Daire başkanları son kontrolleri yaptı. Açılış hazırlıkları kapsamında yapılan kontrollerde, mevcut eksiklerin bir an önce tamamlanması istendi.

 

ÇOK GÜZEL OLDU

Bulunduğu konum ve yapılış şekli ile birçok özelliği içinde barındıran Kartepe Teleferik Hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. 16 direkten oluşan teleferik hattının direklerinin uzunluğu 32 ile 45 metre arasında. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip teleferiği olma özelliğinin yanı sıra, inşası sırasında en az ağaç kesilen teleferik hattı olmasıyla da dikkat çekiyor. Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 20 dakikada ulaşımı sağlayan hatta 72 kabin sefer yapacak. 10 kişilik kabinlerin arasında 120 metre açıklık bulunuyor.

 

İKİLİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Yüksekliği ve ağaçların üzerinden gitmesi ile en çevreci teleferik hattı olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik hattı aynı zamanda ikili güvenlik önlemi ile de bu alanda en güvenilir hatlardan biri. Yolculuk yapıldığı sırada elektrik kesilmesi halinde hat kendini kilitliyor ve tekrar jeneratörün devreye girmesi ile çalışmaya başlıyor. Jeneratörün devreye girmemesi halinde ise hatta bulunan dizel motor çalışıyor ve tekrar seferlerin yapılmasını sağlıyor.

 

MÜJDEYİ BÜYÜKAKIN VERECEK

Teleferik hattının açılışında en çok beklenen müjde hattın kaç gün ücretsiz olacağı. Tabi, teleferik biniş ücretinin de ne olacağı merak ediliyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açıklamayı yapacak. Büyükakın açılış töreninde hem hatta kaç gün ücretsiz biniş yapılacağı, hem de hattın ücretinin açıklaması bekleniyor. Kartepe Teleferik hattını Ulaşım Park A.Ş işletecek.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

AÇILIŞ PLANLANDI- Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, daire başkanları ve genel müdürler cumartesi günü yapılacak olan teleferik açılışını planlamak için teleferiğin iki durağında denetim yaptı.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

ELEKTRİK TESTLERİ- Teleferik hattının elektrik ruhsatlarının verilmesi ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odası da denetimlerini yaptı ve elektrik ile ilgili tüm çalışmaların, denemelerin ve denetimlerin yapılması nedeniyle hatta ruhsat verildi.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

GÜVENLİ BİR HAT- Türkiye’nin en yüksek teleferik hatlarından biri olması nedeniyle güvenlik konusu önemsenen Kartepe Teleferik Hattında ikili güvenlik önlemi var. Elektrik kesildiğinde ilk önlem jeneratörün devreye girmesi. İkincisi ise jeneratör devreye girmezse dizel motor devreye girerek hattın yeniden çalışın hale gelmesi.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

BURASI HANGAR- Teleferik hattında çalışan 73 kabinin bakımları Kuzuyayla’da yapılan bu hangarda yapılacak. Kuzuyayla’da yapımı tamamlanan hangarda tüm kabinlerin bakım ve onarımları yapılacak ve burada muhafaza edilecekler.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

İNCELEME YAPTILAR- Büyükşehir Belediyesi Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Park Genel Müdürü Serhan Çatal, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ve daire başkanları alanda inceleme yaptı.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

KABİNLER- Teleferik hattında çalışacak olan 73 kabinin tamamı hatta deneme sürüşlerini sürdürürken branda ile kaplandı. Açılış günü brandaları çıkartılacak kabinler 800 kilo tayıma kapasitesine sahip. Ortalama 8 kişinin bineceği kabinler tüm Kartepe manzarasına hakim olacak şekilde.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

KATLI OTOPARK- Kartepe Teleferik hattına gelecek vatandaşların araçlarını park etmesi için teleferik hattının Derbent ayağında temel kazıları başlayan 600 araçlık otoparkta ise hummalı bir çalışma var. Büyükşehir çalışmanın hızla bitmesi için ihaleyi alan firmanın çalışmalarını yerinde takip ediyor.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

BURASI KUZUYAYLA- Teleferik projesinin zirvedeki Kuzuyayla ayağında çalışmaların sonuna gelindi. Kar nedeniyle çevre düzenlemesi çalışmaları yavaş ilerleyen Kuzuyayla’da açılışa kadar bölgenin tamamı hazır hale getirilecek. Teleferikten sonra bu alanda telesiyej ve kayak tesisleri ve sosyal tesislerin inşası başlayacak.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

EN MANZARALI LOKANTA- Kartepe’nin en güzel manzarasına sahip olan lokantası da Antikkapı tarafından teleferik projesinin Derbent ayağında açılacak. Derbent’teki tesisin içinde yapılan lokantada da son çalışmalar yapıldı. Lokantanın da cumartesi günü hizmete açılması bekleniyor.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

SON ÇALIŞMALAR- Teleferik projesinin Derbent ayağında son çalışmalar yapıldı. Özellikle teleferik hattına çıkan alanın yolunun asfaltlanması için son hazırlıklar da tamamlandı. Cumartesi günü bölgedeki yol asfaltlanmış olacak.

 

Yılların hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor, Seferler 9 Mart’ta başlıyor: Teleferik açılışa hazır

SON KONTROLLER- Kartepe’nin eteğinde çok güzel bir görüntü oluşturan teleferik hattında çalışan kabinlerin son kontrolleri yapıldı. Ağaçların üzerinde giden hatta Kartepe’nin keyfini çıkarmak için Kocaeli ve çevre illerden çok sayıda insanın açılıştan sonra Kartepe’ye gelmesi bekleniyor.

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06 Mar 2024 - 21:26 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

A.b - İzmit’ten teleferiğe giden otobüs koyulacak mı? Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için hat koyulması gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 22:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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