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06 Mar 2024 - 21:37- Perde Arkası G:

Akmeşe ve Ayazma’da çöp sorunu büyüyor

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İzmit Belediyesi’nin çöp toplama ile ilgili sıkıntısı her geçen gün büyüyor.

Akmeşe ve Ayazma’da çöp sorunu büyüyor mask
Akmeşe ve Ayazma’da çöp sorunu büyüyor
Akmeşe ve Ayazma’da çöp sorunu büyüyor
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ÇOK CİDDİ SORUN

Her gün gazetemizin ihbar hattına onlarca fotoğraf geliyor. Belediyenin çöp toplama işlerinde kullandığı araçların arızalı olması nedeniyle öncelik kent merkezi olmak üzere çöpler, işçilerin yetiştirebildiği kadarıyla toplanıyor. Bu durum özellikle kent merkezine uzak olan bölgelerde ciddi sıkıntılara neden oluyor. Akmeşe Atatürk Mahallesi 5136’ncı sokak sakinleri neredeyse 20 gündür çöplerinin alınmadığını söylüyor. Konteynerin kenarına bırakılan çöplerin sokak hayvanları tarafından parçalanarak çevreye saçıldığını söyleyen vatandaşlar, “Burada alınmayan çöpler gerçekten artık bir sağlık sorunu oluşmasına neden olacak. Yaz olmaması bizim için resmen şans diyebiliriz. Bu kadar sorumsuzluk olmamalı” dedi.

Akmeşe ve Ayazma’da çöp sorunu büyüyor

BELEDİYENİN ASLİ GÖREVİ

İzmit Ayazma Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar ise mahallenin artık çöpten geçilmediğini söylüyor. Çevreye atılan çöplerin toplanmasını isteyen vatandaşlar, “Evsel atıkları geçtik artık sokaklara atılan koltuklar, ev eşyaları da alınmıyor. Sokaklar pislik içinde. Budanan ağaçların dalları, ev eşyaları ve evsel atıklarla birlikte resmen artık mahalle kokacak. Belediyenin bir an önce bu bölgeyi temizlemesini istiyoruz. Belediyenin asli görevi çöp almak. Çöpü de almıyorsa ne yapıyor?” dedi.

Akmeşe ve Ayazma’da çöp sorunu büyüyor

 

# HER, İzmit

06 Mar 2024 - 21:37 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ak Gençlik - Akmeşe de Halil İncek 4 yil ne yaptı dayan izmit az kaldı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 22:37

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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