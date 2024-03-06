İşçiler ücretlerinin zamanında ödenmesini istiyor

Maaşlarının düzensiz ve zamanında ödenmediğini söyleyen işçiler, “İşveren her ay bize ayın 1’i ile 20’si arasında ücretlerin ödeneceğini ve sözleşmemizde böyle yazıldığını söylüyor. Bu nedenle maaşlarımızı istediği bir tarihte veriyor. Biz maaşlarımızı sorduğumuzda ‘sistem böyle isteyen çıkıp gidebilir’ deniliyor. Sabah saat 10.00’da ve öğleden sonra saat 15.00’te, 15’er dakikalık iki ayrı molamız vardı. Bu molamızı kaldırdılar ve sadece 40 dakikalık yemek molası bıraktılar.

SAĞLIKLI BİR ORTAMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Biz mola haklarımızı sorduğumuzda kaldırıldığını söyleyerek işten ayrılabileceğimizi önümüze koyuyorlar. Baskı ve mobing yaparak bizi çalıştırıyorlar. Biz çalışanlar sadece 15 dakikalık iki molamızın uygulanmasını ve maaşlarımızın düzenli ödenmesini istiyoruz. Hastane açıldığından bu yana onlarca sorunla boğuşan çalışanlara bu yapılan haksızlıktır. İş hayatımızın düzene girmesini istemek bizim hakkımız. Hakkımız olanlar dışında bir şey istemiyoruz. Başhekimliğin firmaya müdahale etmesini ve sağlıklı koşullarda çalışmamızı sağlamasını istiyoruz” dedi.