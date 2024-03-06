İntihar eden şahıs kooperatif başkanının yeğeni çıktı

İzmit2te Mimar Sinan Köprüsü’nden atlayarak intihar eden 33 yaşındaki Nuri Demir’in Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir'in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Canına kıyan Nuri Demir’in psikolojik sorunları bulunduğu ve 2 ay önce tedavi için hastanede yatmaya başladığı öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Nuri Demir’in cenazesi Perşembe günü 42 Evler Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.