İntihar eden şahıs kooperatif başkanının yeğeni çıktı

İzmit2te Mimar Sinan Köprüsü’nden atlayarak intihar eden 33 yaşındaki Nuri Demir’in Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir'in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Canına kıyan Nuri Demir’in psikolojik sorunları bulunduğu ve 2 ay önce tedavi için hastanede yatmaya başladığı öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Nuri Demir’in cenazesi Perşembe günü 42 Evler Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi