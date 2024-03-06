Bağdatspor, Körfez GB’yi yine yendi

KÖRFEZ GB 10 KİŞİ KALDI
Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında 48.dakikada Körfez GB defans oyuncusu Fatih Berber, rakibini düşürdüğü için için son adam kuralına göre maçın hakemi Tolga Güldibi tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bağdatspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında 59’da Fatih Güler, 79’da da Bedirhan Özkanlı’nın attığı gollerle 2-0 galip geldi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Caglar - Mactaydim. Tolga guldibi böyle istedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.