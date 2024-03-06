Gürkan Kuşkonmaz Seymen için aday

Gençliğinin verdiği enerji ile dürüst ve samimiyetle çalışacağını söyleyen Kuşkonmaz, “Mahallenin eksiklerini gören ve bilen biri olarak genç ve dinamik ekibim ile mahalleye hizmet edeceğim. Herkesin derdini derdim bilerek çalışacağım. Mahallemize kapalı semt pazarı açılması için, yeni muhtarlık hizmet binası açılması için, KOMEK kurslarının açılması, fiber internet teknolojisinin mahalleye gelmesi için girişimlerde bulunacağım. Aynı zamanda yeni sosyal alanların açılmasını, mahallemizdeki okullara destek verilmesini sağlayacağım. Mahallemizdeki kaldırımlara engelli erişimini sağlanması için ve mahalleye spor salonu açılması için çalışacağım” dedi. Kuşkonmaz’ın aza listesinde Anıl Ersin, Müjdat Bilir, Murat Bayraker, Kenan Ceyhan, Sadık Özdemir, Hakan Kırmızı, Emre Karaman ve Muhammet Özer yer alıyor.
GÜRKAN KUŞKONMAZ
Gürkan Kuşkonmaz, 1993 Başiskele Seymen doğumlu ve doğduğundan beri aynı mahallede yaşamakta. Mahallede 2002 yılından bu yana esnaflık yapan Kuşkonmaz, yaşamını sürdürdüğü mahallesine hizmet etmek istiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.