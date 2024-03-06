Beylikbağı’nda kazanan yok

İLK YARI KARAMÜRSELSPOR İKİNCİ YARI BEYLİKBAĞISPOR
İlk hafta evinde 9 kişi kaldığı maçta Bağdatspor ile 0-0 berabere kalan Karamürselspor, ikinci hafta karşılaşmasında da Beylikbağıspor deplasmanında ilk yarıyı 28.dakikada Hüseyin Akçay’ın attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda ev sahibi Beylikbağıspor çok daha etkiliydi. Mavi-Yeşilli ekip, 60.dakikada Burak Toprak’ın golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. 1-1 biten maça Beylikbağısporlu taraftarların ilgisi çok fazlaydı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.